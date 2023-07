Nguy cơ bùng phát dịch Norovirus đe dọa lĩnh vực du lịch biển

Nhưng, sức hấp dẫn rực rỡ của lĩnh vực du lịch biển gần đây đang trở nên mờ nhạt do sự bùng phát và gia tăng của một mầm bệnh có khả năng sinh tồn cao và dễ lây lan - Norovirus.

Theo Scitech Daily, kể từ đầu năm 2023, một xu hướng đáng lo ngại cho ngành du lịch xuất hiện. Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tổng hợp, đã có 13 đợt bùng phát dịch trên 6 tuyến hành trình du lịch khác nhau. Con số đáng báo động này đánh dấu tỷ lệ bùng phát norovirus cao nhất kể từ năm 2012, thời điểm có 16 vụ trên 8 tuyến trong cả năm.

Trước những diễn biến dịch bệnh bất thường này, ngành y tế và du lịch phải khám phá và hiểu bản chất của norovirus. Tại sao loại virus này thường xuyên tấn công các tàu du lịch và tác động của loại dịch bệnh này đối với ngành du lịch ra sao?. Scitech Daily đăng tải một bài viết làm sáng tỏ bản chất của vấn đề và các bước cần được thực hiện để giải quyết nó.

Sự gia tăng bùng phát norovirus đòi hỏi những người đi du lịch, đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ mơ ước và ngành du lịch biển, y tế dự phòng phải cảnh giác và hiểu biết đúng đắn về vấn đề dịch bệnh trên các tàu du lịch.

Tàu du lịch sang trọng trên biển. Ảnh Scitech Daily

Norovirus là gì?

Norovirus, đôi khi được gọi là “bọ nôn mùa đông,” là một loại virus rất dễ lây lan gây viêm dạ dày, ruột (tình trạng viêm nhiễm đường tiêu hóa liên quan đến cả dạ dày và ruột non), tình trạng viêm dạ dày và ruột. Được đặt theo tên của Norwalk, bang Ohio, nơi đợt bùng phát đầu tiên được xác định vào năm 1968, norovirus có thể dẫn đến nôn mửa nghiêm trọng, tiêu chảy, co thắt dạ dày và trong một số trường hợp có thể gây suy nhược cơ thể do mất nước nghiêm trọng.

Virus thường lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh, tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm hoặc chạm vào những bề mặt, đồ vật bị nhiễm virus. Một trong những thách thức chính trong lây nhiễm norovirus là khả năng tồn tại của virus trên những bề mặt khác nhau trong một khoảng thời gian đáng kể, khiến người bệnh dễ dàng vô tình nhiễm phải.

Bữa tiệc bể bơi trên du thuyền. Ảnh Scitech Daily

Tại sao norovirus lại là vấn đề nghiêm trọng đối với du lịch biển?

Thứ nhất, virus rất dễ lây lan trong khu vực gần. Việc thiết kế và vận hành tàu du lịch thường liên quan đến những nhóm lớn người sống gần nhau, chia sẻ khu vực sinh hoạt chung như ăn uống, không gian giải trí và nhà vệ sinh công cộng. Điều này khiến norovirus dễ dàng lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác.

Thứ hai là khả năng lây lan nhanh chóng. Khi một trường hợp nhiễm norovirus đơn lẻ xuất hiện trên một con tàu du lịch, con tàu có thể nhanh chóng trở thành một ổ dịch, lây nhiễm và ảnh hưởng đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người. Tình huống này có thể diễn ra cực kỳ nhanh chóng do tính chất giới hạn không gian sinh hoạt của tàu du lịch và tần suất tương tác chặt chẽ giữa hành khách và thủy thủ đoàn.

Thứ ba là thực phẩm và nước bị ô nhiễm. Các tàu du lịch vốn cung cấp những lựa chọn ăn uống và tiệc tự chọn phong phú. Phong cách ẩm thực này tạo cơ hội cho virus lây lan rất nhanh nếu thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn từ người bị nhiễm bệnh hoặc do xử lý và bảo quản nguyên liệu, thực phẩm tươi sống không phù hợp, hình thành nguyên nhân gây bệnh.

Thứ tư là các biện pháp vệ sinh thông thường khó chống virus. Mặc dù các tàu du lịch có các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt, nhưng khả năng phục hồi của norovirus lại làm phức tạp thêm vấn đề. Virus này có thể tồn tại nhiều ngày trên những bề mặt thông dụng, có khả năng kháng nhiều chất khử trùng thông thường, khiến việc loại bỏ virus khó khăn hơn khi bùng phát dịch bệnh.

Cuối cùng là làm gián đoạn các hoạt động theo kế hoạch kỳ nghỉ. Sự bùng phát norovirus có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể những hoạt động thông thường và hành trình đã lên kế hoạch của một chuyến du hành. Những người bị nhiễm bệnh bắt buộc phải được cách ly, những khu vực sinh hoạt chung phải đóng cửa để vệ sinh dịch tễ và trong trường hợp nghiêm trọng, con tàu thậm chí có thể phải quay lại cảng.

Du thuyền sang trọng tại cảng. Ảnh Scitech Daily

Tác động của Norovirus đối với ngành công nghiệp du thuyền

Các hãng du thuyền đã phải đầu tư rất nhiều vào các quy trình làm sạch và vệ sinh, các phương pháp phát hiện dịch bệnh và giáo dục hành khách để chống lại mối đe dọa của norovirus. Trong nhiều trường hợp, dịch bệnh bùng phát đã dẫn đến hoạt động quan hệ công chúng, giảm sự hài lòng, độ tin cậy của hành khách và tổn thất tài chính do buộc phải hủy chuyến và chi phí y tế.

Ngoài ra, ngành công nghiệp du lịch trên biển thường bị giám sát chặt chẽ sau khi bùng phát dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến nhận thức và mức độ sẵn sàng đặt các chuyến du ngoạn của công chúng, gây tổn thất đến đến lợi nhuận của ngành du lịch.

Mối đe dọa dịch norovirus trên tàu du lịch là một vấn đề nghiêm trọng, có tác động không nhỏ đến cả sức khỏe cộng đồng và kinh tế. Môi trường hẹp của một con tàu du lịch kết hợp với bản chất rất dễ lây lan của virus hình thành một thách thức đáng kể trong ngành kinh doanh này. Vấn đề quan trọng đối với các hãng du thuyền, hành khách và các quan chức ngành y tế là duy trì cấp độ cảnh giác cao, có những biện pháp chủ động, thường xuyên được thông báo kịp thời để ngăn chặn các đợt bùng phát norovirus tiềm ẩn.

Theo SciTech Daily