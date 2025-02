Ngoại trưởng Marco Rubio nói với Fox News hôm 26/2 rằng Washington không thể tiếp tục cho phép các đồng minh NATO ở khu vực Tây Âu giàu có của mình lợi dụng người nộp thuế ở Mỹ để tài trợ cho ngân sách quốc phòng của họ.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đưa ra phát ngôn trên trong lúc đáp trả những bình luận của ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần trước ở Đức. Ông Merz đã tuyên bố rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang gặp nguy hiểm do Washington có thái độ thờ ơ đối với an ninh của châu Âu.

“NATO không gặp nguy hiểm”, ông Rubio nói. “Điều duy nhất khiến NATO gặp nguy hiểm là thực tế rằng chúng ta có các đồng minh NATO hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không đủ năng lực vì họ đã trải qua 40 năm không chi bất kỳ khoản tiền nào cho nó”.

Ông Rubio cho biết, chính quyền Mỹ hiện tại coi việc một số quốc gia thành viên Tây Âu giàu có chỉ chi 1% đến 1,5% GDP cho quốc phòng là điều hết sức không công bằng.

“Chúng tôi không thể tiếp tục trợ cấp cho khoản đó”, ông nói. “Đây là những nước giàu, đặc biệt là ở Tây Âu. Họ có rất nhiều tiền. Họ lẽ ra nên đầu tư khoản đó vào an ninh quốc gia của mình, nhưng họ lại không làm như vậy”.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lập luận rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng hiện tại của NATO là 2% GDP mỗi năm – vốn đã là thách thức đối với nhiều quốc gia thành viên – là quá thấp và nên nâng lên 5%. Trong chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố ông “chắc chắn” cân nhắc việc rời khỏi NATO nếu các đồng minh không “thanh toán các hóa đơn của họ”.

Bản thân Mỹ phân bổ khoảng 3,4% GDP của mình cho chi tiêu quân sự, theo ước tính năm 2023 của Ngân hàng Thế giới. Ngược lại, các thành viên NATO ở châu Âu chi tiêu trung bình 1,9%, thấp hơn 60% so với mức chi tiêu của Mỹ, Reuters đưa tin hồi đầu tháng này, trích dẫn cơ quan xếp hạng S&P Global.

S&P ước tính việc đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự 5% do ông Trump đề xuất sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Pháp và Đức lần lượt tăng lên 4,6% và 8,9% vào năm 2025, so với dự đoán hiện tại là 1,7% và 6%.

Theo Viện Kiel của Đức, kể từ năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hơn 258 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm hơn 134 tỷ USD hỗ trợ quân sự. Các quốc gia phương Tây đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự và phải vật lộn để tăng sản xuất vũ khí do phi công nghiệp hóa, sản xuất ở nước ngoài, chính sách “xanh” và các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng của Nga.

Ông Trump tuyên bố rằng Washington đã chi tới 350 tỷ USD cho Ukraine dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden và tuyên bố sẽ thu hồi số tiền đó.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine sẽ khiến các quốc gia thành viên trở thành bên tham gia vào cuộc xung đột. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên và duy nhất thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột Ukraine là chính sách kéo Ukraine vào NATO của chính quyền trước đó.