Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “cố gắng bắt đầu Thế chiến III một cách nguy hiểm” trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2025, Dân biểu đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố.

Nhà lập pháp đến từ bang Georgia đưa ra phát ngôn trên trong lúc phản ứng trước các thông tin cho rằng ông Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sự thay đổi chính sách đã được New York Times, Associated Press, Axios và các hãng tin khác đưa tin, tất cả đều trích dẫn các nguồn ẩn danh.

Bà Greene viết trên X rằng quyết định này đi ngược lại mong muốn của người dân Mỹ là không “tài trợ hoặc tham gia vào các cuộc chiến ở nước ngoài”, đề cập đến việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ tiếp theo vào đầu tháng này. Ông đã vận động tranh cử trên nền tảng “Nước Mỹ trên hết” và tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine sau 24 giờ nếu đắc cử.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee lên án rằng những người theo chủ nghĩa tự do “yêu thích chiến tranh” vì nó “tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ lớn hơn” sau khi nghe thông tin về việc ông Biden dỡ bỏ hạn chế cho Ukraine. Elon Musk, một đồng minh chủ chốt của ông Trump, đồng ý với luận điểm này.

Ông Biden đang “leo thang một cách vô nghĩa khi còn 2 tháng nữa” vì nhóm của ông biết rằng “the Blob” - cộng đồng chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thường trực ở Mỹ - không hài lòng vì “họ chưa làm đủ để trang bị vũ khí cho Ukraine”, nhà đầu tư mạo hiểm ủng hộ ông Trump, David Sacks cho biết.

Đảm bảo được phép sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận là một phần trong “kế hoạch chiến thắng” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất vào tháng 9 với ông Biden và ông Trump.

Theo các nguồn tin, Kiev đã được phép sử dụng vũ khí chống lại quân đội Triều Tiên, lực lượng mà Ukraine và những người ủng hộ nước này tuyên bố là đã được triển khai ở vùng Kursk của Nga. Ông Zelensky đã ra lệnh tấn công vào khu vực này trong tháng 8, tuyên bố rằng điều đó sẽ mang lại cho chính phủ của ông một lợi thế thương lượng trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng.

Cả Nga và Triều Tiên đều không xác nhận hay phủ nhận việc triển khai như được báo cáo. Trong tháng này, hai quốc gia đã phê chuẩn một thỏa thuận song phương, trong đó bao gồm các điều khoản cung cấp hỗ trợ trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây trên đất Nga là liên quan trực tiếp đến các quốc gia tài trợ vũ khí. Ông nói Ukraine không có các khí tài quân sự cần thiết để thu thập thông tin tình báo cho các hoạt động như vậy và không thể chuẩn bị chúng nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các quốc gia NATO.