Netflix tung bản cập nhật quan trọng thu hút người xem toàn cầu

Mới đây, Netflix đã triển khai một bản cập nhật quan trọng, cho phép người xem lựa chọn từ một danh sách đầy đủ các ngôn ngữ phụ đề và lồng tiếng có sẵn cho bất kỳ tựa phim nào.

Đây là một bước đi quan trọng giúp dịch vụ phát trực tuyến của Netflix trở nên dễ tiếp cận hơn với người xem trên toàn thế giới, đặc biệt là khi gần một phần ba lượng người xem hiện nay đến từ các chương trình không phải tiếng Anh.

Trong những năm gần đây, Netflix đã đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình quốc tế, mang đến các bộ phim và series từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức và nhiều quốc gia khác, góp phần thu hút một lượng fan quốc tế lớn.

Các tựa phim nổi bật như "Squid Game" (Hàn Quốc), "Berlin" (Tây Ban Nha), và "All Quiet on the Western Front" (Đức) đã nhận được sự yêu thích mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu. Chính vì vậy, việc cung cấp đa dạng ngôn ngữ phụ đề và lồng tiếng là một chiến lược quan trọng để Netflix tiếp tục duy trì sự kết nối với người hâm mộ trên khắp các quốc gia.

Netflix hiện cung cấp phụ đề cho 33 ngôn ngữ và lồng tiếng cho 36 ngôn ngữ trong toàn bộ danh mục phim của mình. Tuy nhiên, số lượng ngôn ngữ có sẵn sẽ thay đổi tùy theo từng tựa phim cụ thể.

Trước đây, người dùng trên các thiết bị TV chỉ có thể chọn từ một số ít ngôn ngữ nhất định khi xem phim. Nhưng sau khi nhận được hàng nghìn yêu cầu về ngôn ngữ khác nhau mỗi tháng, Netflix quyết định thay đổi để mở rộng lựa chọn ngôn ngữ cho người xem.

Công ty cho biết tính năng này hiện đã có sẵn trên các thiết bị di động và trình duyệt web, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn ngôn ngữ phụ đề và lồng tiếng theo sở thích cá nhân. Việc này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các bộ phim quốc tế cho người xem ở mọi nơi.

Việc nâng cấp tính năng ngôn ngữ không chỉ là một cải tiến công nghệ mà còn phản ánh cam kết của Netflix trong việc đáp ứng nhu cầu của khán giả toàn cầu. Đối với Netflix, sự đa dạng ngôn ngữ không chỉ giúp họ giữ vững vị thế trên thị trường mà còn thu hút một lượng lớn người dùng mới từ các quốc gia không nói tiếng Anh, tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững cho dịch vụ phát trực tuyến này trong tương lai.

Theo Reuters