Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, các ngành hưởng lợi đang kỳ vọng điều gì?

Nâng cấp quan hệ mở ra “hành lang rộng mở” giữa hai nước

Sự kiện lịch sử Việt Nam - Hoa Kỳ trở thành đối tác chiến lược toàn diện được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hai quốc gia, mở ra “hành lang rộng mở” cho hợp tác kinh tế của hai nước.

Sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, một số nội dung quan trọng đã được đưa ra. Trong đó, hai quốc gia khẳng định hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng cốt lõi và là động lực quan trọng của quan hệ song phương, cùng nhau giải quyết các vấn đề như rào cản tiếp cận thị trường thông qua Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư.

Cùng với đó, Hoa Kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng công bằng, nông nghiệp bền vững và thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung khu vực và toàn cầu, trong đó có việc chú trọng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Trước các lợi ích của việc ký kết đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam, chứng khoán được dự báo sẽ là một trong những kênh “hấp thụ” dòng vốn đầu tư ngoại. Dưới đây là một số ngành mà theo chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS có thể được hưởng lợi từ sự tăng cường quan hệ này:

Ngành Cảng biển và Logistic "căng buồm đón gió khơi"

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến hết tháng 8 năm 2023 đạt gần 62,3 tỷ USD. Trong thời gian qua, Hoa Kỳ liên tục là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta đi toàn thế giới.

Với việc nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh khi Mỹ đang là khách hàng lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng sẽ có những hỗ trợ và hợp tác phát triển lĩnh vực logistic với Việt Nam, ví dụ như các dự án trung tâm logistic Cái Mép Hạ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Một số cổ phiếu đáng chú ý như: GMD, VSC, HAH, VOS, PVT,...

Ngành Thủy sản bứt phá vươn xa

Như đã đề cập ở trên, Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng nhiều năm là thị trường xuất khẩu thủy sản số một của Việt Nam. Chính vì vậy, với việc nâng cấp quan hệ ngoại giao thành đối tác chiến lược toàn diện, theo chuyên gia VPS đánh giá đây sẽ là cơ hội đột phá mạnh và bền vững đối với ngành thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm mũi nhọn như tôm, cá tra, cá ngừ.

Một số cổ phiếu đáng chú ý như: VHC, ANV, IDI, FMC, MPC,...

Ngành Dệt may "thổi bừng" sức sống

Sau khi nâng cấp quan hệ giữa hai nước, kỳ vọng Mỹ sẽ có cơ chế thuế suất cạnh tranh hơn cho hàng dệt may Việt Nam xuất sang nước này. Giao thương giữa hai nước sẽ thuận lợi hơn, cơ hội xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ được mở rộng và tốt hơn.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 8/2023 đạt 3,4 tỉ USD cao nhất trong 11 tháng gần đây và là tháng thứ 4 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã có dấu hiệu hồi phục với kim ngạch tháng 8/2023 đạt 1,5 tỉ USD, tăng 2,3% so với tháng trước.

Một số cổ phiếu đáng chú ý như: GIL, TNG, VGT,...

Ngành Công nghệ thông tin, sản xuất chất bán dẫn: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số được coi là một trọng tâm và đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời ngành sản xuất chất bán dẫn cũng được Hoa Kỳ đề cao hợp tác. Đây là đầu vào quan trọng để sản xuất điện thoại thông minh, máy tính, ô tô tự lái và big data. Một số cổ phiếu nhà đầu tư có thể quan tâm như: FPT, DGC…

Ngành Bất động sản công nghiệp: Sẵn sàng đón sóng đầu tư FDI của các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Việc nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích đầu tư FDI của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn và ngành phụ trợ tăng lên thúc đẩy bất động sản khu công nghiệp.

Về dòng vốn FDI, hiện quy mô đầu tư FDI của Mỹ vào Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn khi chỉ đóng góp dưới 3% trong tổng số vốn đầu tư FDI tại Việt Nam và đứng thứ 8 trong số các nước có FDI tại Việt Nam.

Nikkei Asia cũng nhận định rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể kích thích làn sóng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Nikkei Asia cho rằng, rất có khả năng, sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Việt Nam sắp đón nhận một làn sóng đầu tư nước ngoài lớn trong lịch sử.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đang mở rộng hoạt động tại thị trường Việt trong nỗ lực đa dạng chuỗi cung ứng trên toàn cầu của mình. Tập đoàn Apple đã chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn sang Việt Nam hay tập đoàn Intel mở rộng giai đoạn hai nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá 4 tỷ USD.

Một số cổ phiếu đáng chú ý như: GVR, KBC, SZC, VGC,..../.