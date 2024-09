Mỹ sắp cấm phần mềm xe hơi của Nga và Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia

Các nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết động thái mới nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia đối với việc thu thập dữ liệu.

Bộ Thương mại Mỹ có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng phần mềm của Trung Quốc và Nga trong các phương tiện được kết nối hoặc ô tô có quyền truy cập Internet, dịch vụ đám mây hoặc hệ thống định vị. Reuters và Bloomberg trích dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ cuối tuần qua cho hay lệnh cấm có thể được công bố ngay sau hôm đầu tuần này.

Hầu hết xe ô tô hiện này đều được kết nối bởi chúng có phần cứng mạng tích hợp cho phép truy cập Internet và chia sẻ dữ liệu với các thiết bị cả bên trong và bên ngoài xe. Theo báo cáo, các quan chức Mỹ coi các phương tiện được kết nối là mục tiêu tiềm năng để tấn công mạng, điều này có thể đạt được thông qua việc chặn giao tiếp của phương tiện với hệ thống phần mềm. Lệnh cấm của Mỹ dường như là nhằm ngăn Trung Quốc hoặc Nga tấn công mạng ô tô hoặc theo dõi chúng.

Các nguồn tin khẳng định, biện pháp này sẽ chủ yếu tập trung vào phần mềm, nhưng cũng bao gồm một số hạn chế đối với phần cứng do Trung Quốc và Nga sản xuất. Ngoài các phương tiện được kết nối, lệnh cấm cũng sẽ bao gồm cả ô tô tự lái,

Thông tin này xuất hiện ngay sau cuộc điều tra do Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh hồi đầu năm nay. Vào tháng 2, ông Biden đã kêu gọi Bộ Thương mại điều tra những rủi ro tiềm ẩn do việc nhập khẩu xe từ Trung Quốc gây ra đối với an ninh quốc gia. Nhà Trắng giải thích rằng các phương tiện được kết nối “thu thập lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về người lái và hành khách, thường xuyên sử dụng camera và cảm biến để ghi lại thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng của Mỹ”.

Trong khi kết quả điều tra vẫn chưa được công bố, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã đưa ra tuyên bố trong tháng 5, khẳng định rằng những rủi ro từ phần mềm hoặc phần cứng có xuất xứ nước ngoài lắp đặt trong các phương tiện được kết nối là rất đáng kể.

“Về mặt lý thuyết, bạn có thể tưởng tượng ra kết quả thảm khốc nhất nếu có vài triệu ô tô trên đường và phần mềm bị vô hiệu hóa”, bà Raimondo lập luận.

Theo các báo cáo gần đây, Bộ Thương mại có kế hoạch công bố lệnh cấm mới trong hôm đầu tuần này, nhưng sẽ cho công chúng 30 ngày để nêu ý kiến về biện pháp này trước khi hoàn tất.

Tin tức này xuất hiện chỉ hơn một tuần sau khi Washington tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc, nhắm vào các hàng hóa như xe điện và chất bán dẫn. Thuế đối với một số mặt hàng đã tăng lên 100% và vấp phải sự phẫn nộ từ Bắc Kinh.

Washington cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều hàng hóa và sản phẩm từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Moscow đã nhiều lần tố cáo các biện pháp hạn chế là bất hợp pháp và đáp trả bằng một số hạn chế của riêng mình.