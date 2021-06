Mỹ công bố báo cáo về UFO

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ngày 25/6 công bố báo cáo cho biết các chuyên gia chỉ giải thích được một trong 144 vụ chạm mặt vật thể bay không xác định (UFO) của các binh sĩ năm 2004 - 2021 trong các đợt huấn luyện quân sự. Trong lần chạm trán này, binh sĩ Mỹ thực chất đối mặt với "một quả bóng lớn đang xì hơi".

Trong 18 vụ chạm trán UFO, một số được quan sát từ nhiều góc độ, vật thể có chuyển động bất thường hoặc cách bay khiến những người chứng kiến ngạc nhiên, bao gồm đứng yên trong gió mạnh tại độ cao lớn hay di chuyển với tốc độ cực lớn mà không rõ nguồn lực đẩy, báo cáo cho biết.

Một số vụ chạm trán UFO có thể được giải thích là do vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo làm xáo trộn radar của phi công, bao gồm chim hay máy bay không người lái (UAV), hoặc các hiện tượng khí tượng tự nhiên.

Các vụ chạm trán khác có thể liên quan đến những vụ thử nghiệm quốc phòng bí mật của Mỹ hoặc công nghệ tiên tiến do Nga hay Trung Quốc phát triển song chưa được biết tới. Nhiều sự cố dường như yêu cầu các công nghệ tiên tiến hơn để xác định chúng là gì.

UFO bị hệ thống ATFLIR trên tiêm kích F/A-18 bám bắt hồi năm 2015. Video: US Navy.

Báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhận định các hiện tượng không xác định trên không (UAP), thuật ngữ được chuyên gia quốc phòng Mỹ dùng để gọi UFO, có thể "thiếu lời giải thích".

"Chúng tôi đang thiếu thông tin đầy đủ trong cơ sở dữ liệu để giải thích cụ thể cho các sự cố", báo cáo có đoạn, song không nhắc tới hoặc loại trừ khả năng một số vật thể có thể đại diện cho sự sống ngoài Trái đất.

Quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ nghiên cứu về UFO với tư cách mối đe dọa tiềm tàng với nước này. "UAP rõ ràng đặt ra vấn đề an toán cho các chuyến bay và có thể gây ra thách thức đối với an ninh quốc gia của Mỹ ’, báo cáo cho biết. Một số có thể là hoạt động thu thập thông tin tình báo do đối thủ của Mỹ thực hiện, hoặc đại diện cho các công nghệ tiên tiến tới mức quân đội nước này chưa sở hữu thứ tương tự.

Báo cáo được yêu cầu sau khi có thông tin phi công quân sự Mỹ nhiều lần nhìn thấy UFO. Video do phi công Mỹ và radar trên máy bay ghi lại, bị rò rỉ trên mạng Internet, cho thấy các vật thể bay với hoạt động kỳ lạ song không có lời giải thích cụ thể. Báo cáo cho biết phi công và máy bay Mỹ không được trang bị đủ thiết bị để xác định các vật thể bất thường lơ lửng trên bầu trời.

Không một sự cố cụ thể nào được nhắc tới trong báo cáo dài 9 trang này. Đây là bản công khai của báo cáo mật với nhiều chi tiết hơn được chuyển tới các quân chủng và Ủy ban Tình báo của quốc hội Mỹ.

Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, cho biết tần suất thông tin về những lần chạm mặt UFO "ngày càng tăng" từ năm 2018.

"Báo cáo chưa thuyết phục hôm nay đánh dấu khởi đầu của nỗ lực tìm hiểu và làm sáng tỏ những gì đang gây ra rủi ro với ngành hàng không ở nhiều khu vực khắp nước Mỹ lẫn trên thế giới", Warner cho biết trong thông cáo. "Mỹ phải có khả năng tìm hiểu và giảm thiểu các mối đe dọa đối với phi công của mình, cho dù chúng đến từ UAV, khinh khí cầu hay năng lực tình báo của đối thủ".

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks ban hành một bản ghi nhớ yêu cầu báo cáo hệ thống hơn về "UAP gặp phải trong quá trình huấn luyện và thử nghiệm quân sự".

"Các cuộc xâm nhập vào phạm vi huấn luyện và không phận được quy định của chúng tôi gây lo ngại về an ninh cho các chuyến bay lẫn các hoạt động quân sự, đồng thời có thể gây ra thách thức cho an ninh quốc gia Mỹ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

"Lầu Năm Góc xem xét rất nghiêm túc tất cả báo cáo về những vụ xâm nhập bởi bất cứ vật thể trên không nào, dù đã xác định hay chưa, đồng thời điều tra từng vụ chạm trán".

Theo VnExpress