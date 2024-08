MSB thông báo ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

Theo đó, MSB sẽ tăng vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại tính theo báo cáo tài chính kiểm toán tại 31/12/2023 sau khi trích các quỹ theo luật định. Tỷ lệ phát hành là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu), tương đương phát hành thêm 600 triệu cổ phiếu. Với tỷ lệ này, MSB trở thành ngân hàng có mức trả cổ tức cao nhất trong năm nay. Sau khi tăng vốn, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là 2,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ mới đạt 26.000 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lần lượt ban hành các văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn này.

Việc tăng vốn điều lệ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, gia tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro. Đồng thời, đây cũng là cơ sở vững chắc thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả tiến trình số hóa, xanh hóa toàn diện ngân hàng.

Vừa qua, MSB đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 với sự tăng trưởng ổn định trên hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. Tổng tài sản của ngân hàng tại 30/6/2024 đạt hơn 295.500 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cuối năm 2023. Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt 12,41%. Huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá của ngân hàng hợp nhất tăng lần lượt 15% và 64% so với cuối năm 2023. Tổng thu thuần (TOI) hợp nhất trong 6 tháng đầu năm của MSB đạt 7.031 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2023. Kết thúc 6 tháng, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.690 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh việc tăng trưởng ổn định về quy mô, MSB cũng kiên định với chiến lược phát triển bền vững, hướng tới thực thi hiệu quả việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh. Những cột mốc trong tiến trình “xanh hóa” ngân hàng cùng định hướng chi tiết qua từng năm được MSB trình bày đầy đủ và công bố mỗi năm trong Báo cáo phát triển bền vững độc lập với Báo cáo thường niên. MSB là ngân hàng đầu tiên trên thị trường công bố báo cáo này lần đầu vào 15/9/2023 cho các hoạt động phát triển bền vững năm 2022. Trong báo cáo được phát hành vào tháng 6/2024, ngân hàng thống kê mức giảm phát thải carbon của 2023 giảm so với số tính toán được của năm 2022 cùng với những cam kết cụ thể, hành động thực tế nhằm kiến tạo những giá trị lâu dài, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. MSB coi báo cáo này là kênh thông tin truyền tải minh bạch tới các bên quan tâm những tác động từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đến kinh tế, môi trường, xã hội; đồng thời là yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cao vị thế trên thị trường. Từ báo cáo phát triển bền vững độc lập, cùng việc xây dựng khung quản trị rủi ro tiên tiến, sáng tạo những giải pháp tài chính hữu ích để thúc đẩy khách hàng chuyển dịch hoạt động theo xu thế xanh và các hoạt động nội bộ hướng tới thân thiện với môi trường, gần đây, MSB được Tạp chí uy tín Euromoney vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động ESG tốt nhất” (Best Bank for ESG) và Global Banking & Finance Review trao giải “Tổ chức có sáng kiến ESG sáng tạo nhất năm 2024 của Việt Nam” (Most Innovative ESG Initiatives Vietnam 2024).

Giữ vai trò là một tổ chức niêm yết uy tín, MSB luôn chú trọng hoạt động quan hệ nhà đầu tư hiệu quả, hướng tới việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Từ những nỗ lực trên 3 khía cạnh bao gồm danh tiếng trên thị trường vốn, truyền thông tài chính hiệu quả và quản trị tiềm năng cổ phiếu doanh nghiệp, MSB đã lọt top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn ngành tài chính có hoạt động IR tốt nhất năm do Vietstock phối hợp cùng với Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi công bố. Đây không chỉ là thành tựu, mà còn là động lực để ngân hàng tuân thủ và đáp ứng tốt những tiêu chuẩn quản trị mới để trở nên chuyên nghiệp hơn, từ đó gia tăng giá trị tài chính cũng như phi tài chính cho nhà đầu tư.