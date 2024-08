Steve Jobs và Bill Gates vừa là đối tác nhưng cũng là đối thủ trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo Apple và Microsoft.

Họ đã liên tục khen ngợi, đồng thời cũng chỉ trích lẫn nhau. Tuy nhiên, thành công của cả 2 gã khổng lồ công nghệ này lại có liên quan mật thiết với nhau.

Dưới đây là chặng đường mà hai người đàn ông quyền lực đã trải qua để đạt được thành công.

Hợp tác chặt chẽ

Theo cuốn "Tiểu sử Steve Jobs" của Walter Isaacson, Microsoft đã sớm tạo ra phần mềm cho máy tính cá nhân Apple II và Gates cũng thường xuyên bay đến Cupertino, California để xem Apple đang phát triển sản phẩm gì.

Mẫu máy Apple II (Ảnh: Business Insider)

Vào đầu những năm 80, Steve Jobs đã bay đến Washington để thương thảo với Gates về ứng dụng phần mềm Microsoft cho mẫu máy tính cá nhân Apple Macintosh, với giao diện người dùng mang tính cách mạng. Tuy nhiên, Bill Gates đã không thực sự ấn tượng với kế hoạch này, đồng thời cho rằng nền tảng của Apple vào thời điểm đó còn rất nhiều hạn chế.

"Đó là một chuyến công tác kỳ lạ khi Steve Jobs muốn hợp tác với tôi, song lại nói rằng họ không thực sự cần tôi và Apple có thể làm điều tuyệt vời này một mình".

Tuy nhiên, Bill Gates vẫn xuất hiện cùng Jobs trong một video năm 1983. Đoạn video này được trình chiếu cho các nhân viên của Apple trước khi ra mắt Macintosh. Theo đó, Bill Gates khen ngợi máy Mac và nói rằng nó "thực sự thu hút trí tưởng tượng của mọi người".

Được biết, sau đó Microsoft và Apple đã hợp tác chặt chẽ trong những năm đầu tiên của Macintosh.

Mối quan hệ đổ vỡ

Mối quan hệ của họ, vốn đã không mấy suôn sẻ, nhưng lại càng tan vỡ khi Microsoft công bố phiên bản Windows đầu tiên vào năm 1985. Vào thời điểm đó, Steve Jobs tức giận cáo buộc Gates và Microsoft đã sao chép Macintosh.

Bill Gates. Ảnh: Business Insider

Tuy nhiên Gates dường như không quan tâm - ông cho rằng giao diện đồ họa này rất phổ biến và Apple không hề độc quyền đối với ý tưởng này.

Không chỉ vậy, Gates biết rõ rằng Apple đã lấy ý tưởng về giao diện đồ họa từ phòng thí nghiệm Xerox PARC, một tổ chức nghiên cứu mà cả hai đều ngưỡng mộ.

Khi Jobs cáo buộc Gates ăn cắp ý tưởng, ông đã trả lời một cách đầy châm biếm: "Vâng, Steve, tôi nghĩ rằng có nhiều cách để nhìn nhận vấn đề này. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều có một người hàng xóm giàu có tên là Xerox. Tôi đã đột nhập vào nhà anh ta để ăn cắp chiếc TV những lại phát hiện ra rằng anh đã lấy cắp nó từ trước rồi".

Tuy nhiên, sau vụ việc này Bill Gates vẫn tôn trọng Steve Jobs: "Ông ấy thực sự không biết nhiều về công nghệ, nhưng ông ấy có khả năng làm mọi thứ trở nên hiệu quả".

Vào năm 1985, Steve Jobs đã rời khỏi Apple sau khi chuyển giao quyền lực để thành lập công ty máy tính riêng của mình, NeXT. Nhưng mặc dù Jobs không còn làm việc cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Microsoft, điều đó cũng không cải thiện được mối quan hệ giữa hai bên.

Vào thời điểm đó, Jobs đã nói với tạp chí Playboy rằng nếu NeXT thất bại trước Microsoft, "chúng ta sẽ bước vào thời kỳ đen tối của máy tính trong khoảng 20 năm".

Tuy nhiên, đến cuối những năm 80, rõ ràng là Microsoft gần như đã thống trị hoàn toàn thị trường PC.

Vào cuối những năm 90, Apple đã có nguy cơ phá sản nghiêm trọng. Khi CEO của Apple lúc bấy giờ là Gil Amelio đã mua NeXT vào năm 1996 và đưa Jobs trở lại Apple, Gates đã cố gắng thuyết phục Amelio từ bỏ ý định này.

Gates đã nói với Amelio rằng: "Tôi biết công nghệ của anh ta, nó chẳng là gì ngoài một UNIX được làm lại và anh sẽ không bao giờ có thể khiến nó hoạt động trên các thiết bị của Apple được.

Anh không nhận ra rằng Steve không biết gì về công nghệ sao? Anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng siêu hạng. Tôi không thể tin là anh lại đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy".

Nhưng đến năm 1997, Jobs đã trở thành CEO của Apple. Trong bài phát biểu đầu tiên tại Macworld, ông tuyên bố rằng mình đã chấp nhận khoản đầu tư 150 triệu USD từ Microsoft để duy trì hoạt động của Apple.

Theo cuốn sách BILLIONAIRE, NERD, SAVIOR, KING: Bill Gates and His Quest to Shape Our World (tạm dịch: Tỷ phú, mọt sách, vị cứu tinh, ông vua: Bill Gates và hành trình định hình thế giới) của nữ phóng viên tờ New York Times Anupreeta Das phát hành hôm 13.8, Gates ghen tị với khả năng thu hút khán giả của Jobs.

"Vào tháng 8 năm 1997, khi Steve Jobs sải bước trên sân khấu tại sự kiện Macworld của Apple ở Boston, truyền cảm hứng cho khán giả bằng bài phát biểu mạnh mẽ, rõ ràng và cuốn hút, thì Gates lại ngồi trong một trường quay của Microsoft cách đó hàng nghìn dặm tại Seattle, theo dõi kẻ thù không đội trời chung của mình", cuốn sách viết.

"Khi quan sát cách Jobs nói chuyện thoải mái, tự nhiên với khán giả với những khoảng dừng đúng lúc, bài phát biểu pha chút hài hước, sự trình diễn sân khấu thuần túy, Gates tràn ngập sự ngưỡng mộ và ghen tị", cuốn sách tiếp tục. "Ông quay sang một đồng nghiệp và hỏi: 'Ông ấy làm thế nào vậy?', một người đã nghe cuộc trao đổi nhớ lại".

Bill Gates rất ngưỡng mộ Jobs

Khi Apple giới thiệu iTunes , Bill Gates đã gửi một email nội bộ tới Microsoft nói rằng, "Khả năng tiếp thị sản phẩm như một thứ mang tính cách mạng của Steve Jobs là những điều tuyệt vời".

Khi Apple giới thiệu iPod vào năm 2001, Bill Gates đã gửi một email khác: "Tôi nghĩ chúng ta cần một số kế hoạch để có thể hành động nhanh chóng và sớm bắt kịp Jobs".

Gates cũng từng nói trước đây rằng ông ghen tị vì Jobs là người "có năng khiếu" trong việc thu hút khán giả.

"Tôi luôn cảm thấy thú vị khi xem anh ấy tập luyện trước khi lên sân khấu và điều tuyệt vời nhất là khi thuyết trình Jobs sẽ làm cho mọi người nghĩ anh ấy chỉ mới nghĩ ra chúng ngay tại đó. Tôi sẽ không bao giờ đạt đến trình độ đó", Bill Gates nói với Dax Shepard trên podcast Armchair Expert.

"Ông ấy là một phù thủy thực sự trong việc thúc đẩy mọi người — tôi là một phù thủy nhỏ nên tôi không thể bị ông ấy mê hoặc — nhưng tôi có thể thấy ông ấy niệm chú, và sau đó tôi thấy họ bị mê hoặc. Tôi rất ghen tị", Bill Gates tiếp tục trong podcast.

Vào những năm 2000, Jobs rất thất vọng về Microsoft, đặc biệt là sau khi Steve Ballmer thay thế Bill Gates làm CEO.

"Rõ ràng là họ đã đánh mất sự thống trị của mình. Tôi nghĩ rằng sẽ không có bất cứ thay đổi đột phá nào tại Microsoft miễn là Ballmer vẫn điều hành nó".

Bill Gates cũng cho rằng phần lớn thành công của Apple đến từ chính Jobs, chứ không phải từ bất kỳ hệ sinh thái nào của nhà Táo.

Xuất hiện cùng nhau trên sân khấu tại hội nghị AllThingsD năm 2007, Gates đã nói: "Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có được khả năng của Steve".

Steve Jobs cũng đã từng nói: "Tôi ngưỡng mộ Gates cách mà ông ấy đã xây dựng Microsoft - thật ấn tượng - và tôi rất thích làm việc với ông ấy. Bill Gates rất thông minh và thực sự có khiếu hài hước."

Sau khi Steve Jobs mất , Gates nói: "Tôi tôn trọng Steve, chúng tôi đã được làm việc cùng nhau. Chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau, ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh".

Cuối cùng, cả hai người đàn ông vĩ đại này đều đã để lại một di sản tuyệt vời. Cả hai đều đã xây dựng công ty của mình thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.

Theo Business Insider