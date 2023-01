Máy bay điện eVTOL có thể làm sụp đổ ngành công nghiệp trực thăng trị giá 49 tỉ USD

Ước tính có khoảng 200 công ty khởi nghiệp công nghệ hàng không đang nỗ lực nghiên cứu, phát triển và chế tạo những phương tiện bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL), loại máy bay chở khách nhỏ mới, được thiết kế để vận chuyển hành khách trong môi trường đô thị đông đúc.

Michael Leskinen, chủ tịch của United Airlines Ventures cho biết: “Máy bay trực thăng rất tốn kém để vận hành vì rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là các máy bay có nhiều vấn đề kỹ thuật dễ gây hỏng hóc, một thực tế mà máy bay eVTOL sẽ không có vấn đề này”. Công ty đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực eVTOL có tên là Eve và Archer Aviation. Ông nói thêm: “Điện khí hóa khiến máy bay trở nên đơn giản hơn về thiết kế và an toàn hơn. Cấu trúc thiết kế đơn giản và an toàn hơn sẽ tốn ít chi phí hơn để bảo trì, bảo dưỡng.”

Những máy bay eVTOL chưa có mặt trên thị trường, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ trở thành taxi hàng không tương lai. Hiện nay đã có rất nhiều các công ty khởi nghiệp thành công trong chế tạo các eVTOL, có thể bay trên những khoảng cách tương tự như taxi thành phố. Để đưa vào khai thác sử dụng thương mại, các nhà sản xuất cần có chứng nhận từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ và những cơ quan quản lý khác. Một số công ty khởi nghiệp đã lạc quan khẳng định rằng, năm 2025 là năm mà những hoạt động pháp lý sẽ được tiến hành thành công và eVTOL sẽ chiếm lĩnh thị trường vận chuyển tầm ngắn.

Theo CNBC