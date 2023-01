Lịch sử giá vàng ngày vía Thần Tài: Coi chừng mua hớ!

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm được chọn là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, người dân thường mua vàng để dâng lên bàn thờ cúng Thần Tài hoặc để tích trữ với mong muốn có một năm no đủ, phú quý.

Ít năm trở lại đây, hình ảnh hàng dài người mua vàng xếp hàng chờ đợi từ 3-4h sáng trước các tiệm vàng vào ngày Thần Tài đã trở nên quen thuộc.

Thống kê của VietTimes cho thấy, giá vàng ngày vía Thần Tài thường tăng mạnh trong buổi sáng nhưng giảm mạnh về cuối ngày. Cùng với việc các doanh nghiệp thường giữ chênh lệch giá mua - bán ở mức cao trong ngày này, người mua vàng để 'lướt sóng' có thể phải chịu lỗ tới cả triệu đồng/lượng.

Kể như ngày vía Thần Tài năm Nhâm Dần (2022), Công ty TNHH Vàng bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mở cửa ở mức 61,35 - 62,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng sau đó được đẩy lên đỉnh điểm, niêm yết ở mức 61,7 - 62,7 triệu/lượng. Song, đến cuối giờ chiều, giá vàng SJC quay đầu giảm, về mức 61,2 - 62,2 triệu đồng/lượng.

Đồng nghĩa, nếu 'lướt sóng' trong ngày, người mua vàng ở mức giá đỉnh điểm (62,7 triệu đồng/lượng) có thể lỗ tới 1,5 triệu đồng khi bán ra vào cuối ngày (61,2 triệu đồng/lượng - mức giá mà các doanh nghiệp vàng mua vào).

Xét trong khoảng thời gian từ 1 năm trở lên, người mua vàng vào ngày vía Thần Tài từ năm 2019 và nắm giữ tới nay có thể ghi nhận khoản lãi đáng nể.

Nếu giá vàng niêm yết ngày vía Thần Tài năm 2019 dao động quanh vùng 36,5 - 37 triệu đồng/lượng thì sang năm 2020, mức giá niêm yết ở cả 2 chiều mua và bán đều vượt mốc 40 triệu đồng/lượng. Đến năm 2022, giá vàng niêm yết ngày vía Thần Tài đã vượt mốc 60 triệu đồng/lượng.

Năm 2023, ngày vía Thần Tài rơi vào ngày 31/1 dương lịch. Cập nhật tới cuối ngày 28/1 (mùng 7 tháng Giêng), vàng SJC niêm yết ở chiều bán ra và mua vào lần lượt ở mức 67,5 – 68,52 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.

Không chỉ vàng miếng, xu hướng mua vàng ngày vía Thần Tài trong những năm gần đây có sự dịch chuyển đáng kể. Thay vì mua vàng miếng, người dân có thể mua nhẫn tròn trơn (từ 1-2 chỉ), nhẫn vàng đính đá, đính charm phong thủy.

Tục thờ Thần Tài có nguồn gốc từ Trung Quốc, được cho là du nhập về Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Theo quan niệm dân gian, ngày 10 tháng Giêng là ngày mà Thần Tài bay về trời phục mệnh.

Trong thời gian ở nhân gian, Thần Tài đã giúp đỡ mọi người làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Do đó, vào ngày 10 tháng Giêng hằng năm, mọi người sẽ đi mua vàng và cúng kiếng để cảm tạ và mong ngài tiếp tục phù hộ một năm mua may bán đắt, phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, người dân mua vàng ngày vía Thần Tài với mong muốn được "đổi vía" - khi có vía của vị Thần Tài lộc sẽ đem đến cho gia chủ một năm mới đến thật sung túc và bình an./.