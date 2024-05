Lãi 79 tỷ trong quý I, VFG trả thu nhập cho dàn lãnh đạo 64 tỷ đồng

Mức thu nhập "vô địch"

Mới đây, giới kinh doanh đã xôn xao câu chuyện một vị chủ tịch được nhận thu nhập trong quý lên tới hơn 22,3 tỷ đồng, trung bình 7,4 tỷ đồng/tháng.

Về mặt số liệu so sánh, thu nhập của vị chủ tịch này còn hơn gấp nhiều lần so với các lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp lớn như Vietcombank, Sacombank, SSI, MWG… Cũng không nói quá khi nhận định rằng, mức thu nhập trên gần như là "vô địch" so với nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Theo tìm hiểu, người được nhắc đến chính là bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HoSE: VFG).

Bà Tuyết đã nhận thu nhập lên đến 22,4 tỷ đồng trong quý I/2024, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Thu nhập ban lãnh đạo VFG trong quý I/2024.

Ngoài ra, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Trương Công Cứ cũng nhận được thu nhập hơn 20,5 tỷ đồng, tương đương với khoảng 6,85 tỷ đồng mỗi tháng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau đó là đến Phó tổng giám đốc Trần Văn Dũng với thu nhập 15,8 tỷ một quý, trung bình 5,26 tỷ/tháng.

Báo cáo tài chính của VFG thể hiện ban lãnh đạo của công ty nhận thu nhập rất khủng với tổng số tiền lên tới hơn 64 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, gần bằng với số lãi 79 tỷ đồng của cả doanh nghiệp trong kỳ.

Thậm chí, mức tổng thu nhập 64 tỷ đồng còn vượt xa so với tổng lương, thù lao của VFG cả năm 2023 là gần 24 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản thu nhập trên còn cao hơn gấp 2,6 lần so với chi phí quản lý doanh nghiệp và gần 2 lần so với quỹ khen thưởng và phúc lợi của VFG.

VFG làm ăn ra sao?

Công ty Khử trùng Việt Nam được thành lập năm 1993. Năm 2009, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Hoạt động của VFG chia làm 2 mảng chính hoạt động độc lập: dịch vụ khử trùng và kinh doanh nông dược.

Về kết quả kinh doanh, VFG ghi nhận doanh thu thuần tăng 40% so với cùng kỳ, đạt gần 966 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của công ty cũng đạt 230,6 tỷ đồng, tăng trưởng gần 67%.

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 99,94% và 57%, lợi nhuận sau thuế của VFG vẫn tăng trưởng mạnh 41%, đạt 78,7 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, chỉ sau con số kỷ lục 117 tỷ đồng của quý IV/2023.

Hoạt động của VFG chia làm 2 mảng chính hoạt động độc lập: dịch vụ khử trùng và kinh doanh nông dược.

VFG cho biết do điều kiện giá một số nông sản chính như gạo, sầu riêng, cà phê tăng và công ty đã tăng cường các hoạt động phục vụ bán hàng đã giúp cho doanh thu tăng mạnh.

Tính đến 31/3/2014, tổng tài sản của VFG đạt hơn 2.550 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do hàng tồn kho giảm hơn 300 tỷ đồng về còn 766 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 173 tỷ đồng lên 303 tỷ đồng.

Năm 2024, Khử trùng Việt Nam dự kiến phá kỷ lục kinh doanh khi đặt mục tiêu doanh thu 3.690 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ. Như vậy, VFG đã hoàn thành 26% cả về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

Với tình hình kinh doanh tích cực, cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán cũng có nhiều bứt phá. Cụ thể, cổ phiếu VFG của công ty hiện đang được giao dịch ở quanh mức 67.200 đồng/ cổ phiếu, tăng hơn 92% so với đầu năm 2024, vốn hóa thị trường đạt 2.807 tỷ đồng.

Mặc dù lãi lớn với thu nhập ban lãnh đạo hàng tỷ đồng, song vào cuối 2023, VFG đã bị Tổng Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế.

Theo đó, VFG đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định và phải nộp phạt 488,5 triệu đồng. Ngoài ra, công ty cũng bị buộc phải nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu là hơn 2,4 tỷ đồng. Kèm với đó là số tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 187 triệu đồng. Tổng số tiền bị phạt và truy thu thuế của Khử trùng Việt Nam là 3,1 tỷ đồng.