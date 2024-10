Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Israel "sẽ không tồn tại lâu"

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, cuộc tấn công bất ngờ vào Israel do Hamas phát động năm ngoái là một bước đi “hợp lý và hợp pháp” nhằm đánh bại chế độ phục quốc Do Thái “độc hại và hèn nhát”.

Hôm 4/0, trong bài giảng công khai đầu tiên sau gần 5 năm, ông Khamenei đã bảo vệ các hành động chống lại Israel của “trục kháng chiến”, bao gồm Hezbollah ở Lebanon và nhóm Hamas của Palestine.

Thứ Hai (7/10) đánh dấu một năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Bộ Y tế Gaza cho biết hồi đầu tuần rằng chiến dịch của Israel tại vùng đất này, sau nhiều năm phong tỏa Gaza trên thực tế, đã khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng.

Căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo láng giềng đã gia tăng trong chiến dịch ở Gaza, khi cả Iran và Hezbollah đều ủng hộ Hamas và Palestine. Đầu tháng này, cuộc xung đột bước vào giai đoạn mới khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Để trả đũa, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel trong tuần này.

Ông Khamenei nói trong bài giảng của mình rằng người Palestine, giống như “mọi người dân”, có “quyền bảo vệ đất đai, quê hương, đất nước và lợi ích của họ trước những kẻ xâm lược” và “logic này được luật pháp quốc tế ủng hộ”. Ông nói thêm rằng “những người giúp đỡ” người Palestine và hỗ trợ họ chỉ đơn thuần là “làm nhiệm vụ của mình”.

“Đây là quy tắc của đạo Hồi, quy tắc của lý trí và logic quốc tế và toàn cầu. Người Palestine đang bảo vệ đất đai của họ; việc bào chữa của họ là chính đáng và việc giúp đỡ họ cũng hợp lý và hợp pháp”, ông nói.

Ông lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào Israel, nói rằng đó là “hình phạt tối thiểu đối với chế độ Do Thái khát máu và chiếm đoạt…thành tích duy nhất của họ là đánh bom nhà cửa, trường học, bệnh viện và trung tâm tập trung dân sự” ở Gaza.

Ông Khamenei tiếp tục nói rằng Iran “sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết” để chứng kiến ​​Israel bị đánh bại, đồng thời tuyên bố rằng Israel chỉ có thể “sống sót” được lâu như vậy nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh ở phương Tây.

“Chế độ này hành động giống như những con sói hoang của Mỹ trong khu vực. Thực thể độc hại và hèn nhát này hầu như không thể tồn tại nếu không nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và nó sẽ không tồn tại được lâu”, ông nói.

Ông Khamenei nhấn mạnh vấn đề chính ở Trung Đông là sự can thiệp của nước ngoài, bởi “các quốc gia trong khu vực có khả năng thiết lập an ninh và hòa bình” nếu được để yên. Ông chỉ trích sự can dự và hỗ trợ của Mỹ đối với Israel, cho rằng Mỹ chưa bao giờ muốn hòa bình ở Trung Đông mà thay vào đó đang theo đuổi mục tiêu “biến Israel thành công cụ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong khu vực và đầu tư vào các cuộc xung đột lớn trên toàn cầu”.

Theo RT