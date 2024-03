Kobayashi có thể mất gần 12 triệu USD để thu hồi sản phẩm nghi gây hại thận

VietTimes – Cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản Kobayashi Pharmaceutical Co. đã sụt giảm mạnh sau khi thu hồi một số sản phẩm do gây ra một số vấn đề về sức khỏe cho người dùng.

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 22/3, Kobayashi cho biết một phân tích cho thấy có một số yếu tố “ngoài ý muốn” có trong một số sản phẩm thực phẩm chức năng của họ. Cổ phiếu của Kobayashi đã không được giao dịch trong hôm đầu tuần này tại Tokyo.

Công ty dược phẩm có trụ sở tại Osaka chưa chính thức xác nhận về mối quan hệ trực tiếp giữa sản phẩm của họ - được quảng cáo là làm giảm cholesterol có hại - với những triệu chứng mà một số người sử dụng chúng thông báo.

Rắc rối xảy ra với Kobayashi sau khi các nhà phân tích thị trường, bao gồm nhóm phân tích tại Nomura Holdings Inc., hạ mức giá mục tiêu của họ do có dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng thấp hơn mức trung bình của ngành dược. Có 3 xếp hạng mua và 3 xếp hạng giữ đối với cổ phiếu của Kobayashi, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Trong một cuộc họp ngắn, Kobayashi thông báo đã có 6 người nhập viện sau khi sử dụng các phẩm mà họ thu hồi, trong đó có 5 người đã xuất viện. Công ty ước tính chi phí thu hồi sản phẩm sẽ lên tới 1,8 tỉ yen (11,9 triệu USD).

“Chi phí thu hồi cũng có thể tăng cao hơn do các biện pháp cần thiết để giao dịch với người tiêu dùng và đối tác kinh doanh”, Shima Yamanaka, chuyên gia phân tích của SMBC Nikko Securities, cho hay.

Theo bà Yamanaka, khoản lỗ bất thường lên tới 1,8 tỉ yen sẽ khiến SMBC Nikko hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm của Kobayashi khoảng 6%.

Số lượng đề nghị bán cổ phiếu Kobayashi Pharma đang áp đảo số lượng đặt mua và cổ phiếu của công ty này dự kiến sẽ giảm vượt qua mức biên độ dao động giá hàng ngày, tương đương 17%. Cổ phiếu này đã giảm 24% trong năm qua, trong khi chỉ số Topix tăng khoảng 43%.

Tấm gel làm mát Netsusama, một trong số những sản phẩm chủ lực của Kobayashi, phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (Ảnh: Nikkei)

Kobayashi Pharmaceutical là một công ty dược phẩm lâu đời của Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm. Sản phẩm của nó bao gồm các loại băng hỗ trợ dạng keo, miếng dán hạ sốt cho trẻ em… các loại thuốc thông thường khác của công ty dược này cũng rất được khách du lịch đến thăm Nhật Bản ưa chuộng

Tháng 2/2023, Kobayashi đã tuyên bố có kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á, trong bối cảnh nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản muốn ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Kobayashi từng có bước nhảy vọt về doanh số bán hàng ở Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch COVID-19, đặc biệt là đối với tấm gel hạ sốt Netsusama. Trong năm 2023, doanh số bán sản phẩm này ở Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó, lên 2,9 tỉ yen (22 triệu USD.

Theo Bloomberg, Nikkei