Không quân Iraq không kích tiêu diệt IS trên vùng núi hiểm trở Hamrin

Trang tin An ninh “Security Media Cell” trong một tuyên bố cho biết, Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq đã phát hiện và cung cấp thông tin tọa độ vị trí ẩn nấp của các phần tử khủng bố. Một máy bay chiến đấu F-16 Iraq đã xuất kích, sử dụng bom dẫn đường chính xác phá hủy vị trí ẩn náu của IS.

Sau cuộc không kích, một lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Saladin nhanh chóng cơ động tiếp cận vùng núi Hamrin để truy quét các phần tử IS, còn sống sót sau khi cuộc không kích phá hủy vị trí khủng bố. Hiện chưa có thông tin về kết quả cuộc tấn công.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Iraq thường sử dụng lực lượng không quân (IQAF) tiến hành các cuộc tấn công truy quét và tiêu diệt các nhóm tàn binh IS trong vùng núi Hamrin. Ngày 20/8, không quân Iraq cũng tiến hành một cuộc không kích, phá hủy vị trí ẩn náu của các thủ lĩnh khủng bố cấp cao trong dãy núi này.

Các lực lượng quân đội, tình báo và an ninh Iraq tiếp tục các chiến dịch truy quét tiêu diệt tàn binh IS trên khắp đất nước. Những cuộc không kích và bao vây tấn công mặt đất gây nhiều tổn thất về sinh lực cho nhóm khủng bố. Nhưng các tổ nhóm tàn binh IS vẫn tiếp tục hoạt động và tiến hành các cuộc tấn công, đặc biệt là trên các vùng phía tây, phía bắc và phía đông.

Đến thời điểm này, IS không thể tập hợp đủ lực lượng để tiến hành một cuộc chiến tranh ở Iraq như năm 2014, nhưng sự tồn tại và các hoạt động khủng bố của IS trên quốc gia này có thể sẽ kéo dài rất nhiều năm tiếp theo.