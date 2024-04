VietTimes – Người dân Trung Quốc xếp hàng đến 3h sáng để được lái thử Xiaomi SU7 - chiếc xe được miêu tả có tốc độ cực cao và mang ra so sánh với Porsche Taycan, Tesla Model S.

10.000 người đặt mua sau 4 phút mở bán

Xiaomi vừa ra mắt xe điện (EV) đầu tiên mang tên SU7. Ngay trong ngày đầu tiên giới thiệu sản phẩm, mỗi cửa hàng Xiaomi Auto đều có gần 10.000 khách hàng. Các cửa hàng bán ô tô Xiaomi ở Thượng Hải đều đông nghịt, khách hàng xếp hàng dài trước cửa, có người chờ đến 2-3h sáng để lái thử.

Những chiếc xe đầu tiên của Xiaomi Motors có tên “Xiaomi SU7” là mẫu sedan chạy điện thuần túy. Mẫu xe này chính thức được ra mắt vào tối ngày 28/3.

Xiaomi cho biết “SU” là viết tắt của “Speed ​​Ultra” (tốc độ cực cao), còn con số 7 tượng trưng cho phân khúc thị trường của xe. Xiaomi đã công bố giá bán lẻ của SU7 tại thị trường Trung Quốc với ba phiên bản: mẫu tiêu chuẩn, Pro và Max; có giá lần lượt là 215.900 NDT (hơn 734 triệu đồng), 245.900 NDT (836 triệu đồng) và 299.900 NDT (chưa đến 1,1 tỷ đồng). Số lượng đơn đặt hàng đạt 10.000 chiếc chỉ sau 4 phút mở bán, 50.000 chiếc sau 27 phút và 88.898 chiếc trong vòng 24 giờ.

Khách hàng xếp hàng đợi được lái thử xe Xiaomi SU7. (Ảnh: Thepaper).



Đội ngũ thiết kế SU7 do Lý Thiên Nguyên (Li Tianyuan) cựu thiết kế trưởng của BMW dẫn dắt. Theo Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi Lôi Quân (Lei Jun), ông đã từ chối 3 phương án thiết kế do vấn đề về độ bền. Hiện, Xiaomi so sánh chiếc xe SU7 của họ với Porsche Taycan và Tesla Model S.

Mẫu sedan này được trang bị hệ thống treo khí nén với bộ giảm chấn thích ứng, lưới tản nhiệt có cửa chớp chủ động và cánh đuôi chủ động với 4 cấp độ điều chỉnh, Xiaomi tuyên bố SU7 có hệ số cản gió thấp nhất thế giới, với mức 0,195.

SU7 được trang bị trung tâm thông tin giải trí màn hình cảm ứng 16,1 inch độ phân giải 3K. Hệ thống thông tin giải trí được trang bị hệ thống trên một vi mạch (SoC) với chip Qualcomm Snapdragon 8295 và dựa trên hệ điều hành HyperOS. Tiêu chuẩn là hệ thống hỗ trợ người lái có tên Xiaomi Pilot với 16 chức năng. Xe sử dụng hai SoC hệ thống Nvidia Drive Orin.

SU7 sử dụng linh kiện từ một số nhà cung cấp quốc tế, bao gồm Bosch, Brembo, Continental, Thyssenkrupp, ZF, Benteler, Schaeffler và Nexteer.

Xe Xiaomi SU7 bản tiêu chuẩn (Ảnh: Wiki).



Nhân viên tại cửa hàng Joy City của Xiaomi Motors ở quận Tĩnh An, Thượng Hải, cho biết số người đặt hàng (đặt tiền cọc) tại chỗ ngày 29/3 đã tới 800 và hôm 30/3 vượt quá 1.000. Trong hai ngày có từ 6.000-10.000 người tới cửa hàng. Do lượng khách xếp hàng quá đông nên cửa hàng phải chuẩn bị nước đóng chai để phát cho khách hàng.

Số lượng người đến trải nghiệm tăng đột biến nên theo nhân viên tại các cửa hàng, ai đã đặt cọc tiền được ưu tiên lái thử, còn người chưa đặt cọc có thể phải chờ 2 tuần mới có cơ hội được ngồi vào ghế lái.

Trước đó, khoản tiền đặt cọc Xiaomi SU7 không hoàn lại đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người dùng cho rằng Xiaomi Motors có một điều khoản quá khắt khe là không thể hoàn trả sau khi đã nộp tiền đặt cọc.

Về vấn đề này, trang weibo chính thức của Xiaomi Auto cho biết rằng trong quy trình mua xe trên APP Xiaomi Auto, có 3 lời nhắc liên quan đến việc không hoàn lại các đơn đặt hàng và một lời nhắc trực tiếp được bật lên khi chốt cấu hình. Hãng này khuyến cáo khách hàng thận trọng cân nhắc khi đưa ra quyết định.

Xe Xiaomi SU7 Max (Ảnh: Wiki).



Người trải nghiệm nói gì?

Sau khi tới nhiều cửa hàng, phóng viên nhận thấy người đến đa số là giới trẻ độ tuổi dưới 35, nhiều sinh viên đại học cũng đến quan sát và lái thử, ngoài ra cũng có những người trung niên tới cùng các bạn trẻ. Mặc dù hiện trường rất náo nhiệt nhưng nhiều người tiêu dùng thẳng thắn nói rằng chủ yếu đến xem, tạm thời chưa tính đến chuyện mua trong thời điểm hiện tại.

Một số người tiêu dùng cho biết chưa muốn mua vì cho rằng sẽ có một đợt giảm giá. Hiện có nhiều mẫu EV để lựa chọn trong tầm giá từ 200.000 đến 300.000 NDT, có thể giá sẽ thấp hơn trong vài tháng tới vì các sản phẩm công nghệ thường được cập nhật rất nhanh.

Ngoài ra, có nhiều người tiêu dùng phàn nàn rằng không gian xe không đủ rộng rãi, hàng ghế sau hơi chật, ghế lái phía trước cũng khó duỗi chân. Một người tiêu dùng thẳng thắn cho rằng hàng ghế sau không phù hợp cho hai người lớn mà chỉ phù hợp cho trẻ em, sẽ phù hợp cho một người hoặc cặp đôi sử dụng.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng bày tỏ sự tin tưởng EV Xiaomi: “Mức giá quả thực tương đối hợp lý. Ngoài ra, nếu so với các thương hiệu EV nội địa mới khác như NIO, Xpeng và LI, họ vẫn sẽ chọn Xiaomi SU7, hoặc bỏ thêm tiền để mua BMW, Mercedes-Benzvà Tesla”.

Khách hàng trải nghiệm xe (Ảnh: Sina).



Một nhân viên của cửa hàng Thế Kỷ Hối ở khu mới Phố Đông nói với các phóng viên rằng chủ yếu người đến lái thử và trải nghiệm tại chỗ, không có nhiều người đặt mua tại chỗ. “Điều này liên quan đến tính chất tiêu dùng xe, nói chung người ta phải xem xét trong 2-3 tuần mới quyết định có mua hay không, trừ khi đó là một fan cuồng nhiệt của Xiaomi", anh ta nói.

SU7 có 3 mẫu: phiên bản tiêu chuẩn động cơ đơn dẫn động cầu sau có công suất định mức 220 kW (295 mã lực; 299 PS), mô-men xoắn cực đại 400 N·m (40,8 kg·m; 295 lb·ft), tăng tốc 100 km/h trong 5,28 giây và tốc độ tối đa 210 km/h (130 mph), sử dụng nền điện áp 400V được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 73,6kWh, với lộ trình chạy hoàn toàn bằng điện là 700 km.

Phiên bản SU7 Pro, công suất định mức 220 kW, khả năng tăng tốc 100 km/h trong 5,7 giây và tốc độ tối đa 210 km/h (130 mph), sử dụng nền tảng điện áp 400V và được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 94,3kWh, với lộ trình chạy là 830 km.

Phiên bản SU7 Max được trang bị động cơ kép dẫn động bốn bánh, có công suất định mức 495 kW (664 mã lực; 673 PS) và mô-men xoắn cực đại 500 N·m (51,0 kg·m; 369 lb·ft); có thể tăng tốc lên 100 km trong 2,78 giây và đạt tốc độ tối đa 265 km/h (165 mph). Xe sử dụng nền điện áp 800V và được trang bị pin manganate lithium niken coban 101 kWh có tên "Kirin " do CATL sản xuất, lộ trình lên tới 800km.

(Theo Finance.sina)