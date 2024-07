Kẻ âm mưu ám sát ông Trump đã "dắt mũi" Sở Mật vụ Mỹ như thế nào?

VietTimes – Các văn bản và báo cáo của cảnh sát cho thấy những sai sót nghiêm trọng về an ninh tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.

Tờ New York Times đưa tin, người đàn ông cố gắng ám sát ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tại sự kiện ở Butler, Pennsylvania đã chuẩn bị tốt hơn so với đội bảo vệ và có thể đã lọt qua các kẽ hở về an ninh.

Kẻ xả súng đã nổ súng lúc 6:11 chiều 13/7, bắn sượt tai ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ quay đi. Sau đó hắn ta được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ một thị trấn gần đó.

Tin nhắn văn bản và báo cáo sau vụ việc do Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, đảng viên Cộng hòa Iowa, cung cấp cho tờ New York Times, tiết lộ rằng cảnh sát địa phương đã chú ý đến Crooks trong hơn 90 phút trước khi kẻ này nổ súng, nhưng liên tục mất dấu hắn ta.

Theo tờ báo, Crooks đã đến thăm khu hội chợ ở Butler vào ngày 7/7. Sở Mật vụ đã không xuất hiện cho đến một ngày sau đó, và đó là lúc họ quyết định không đưa tổ hợp nhà kho AGR vào phạm vi an ninh.

Vào ngày 13/7, ngày diễn ra cuộc vận động tranh cử, Sở Mật vụ đã không tham dự cuộc họp giao ban an ninh lúc 9 giờ sáng cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Đến 10 giờ sáng, Crooks đã mua được một chiếc thang và lái xe đến địa điểm diễn ra sự kiện.

Hắn ta ở lại đó hơn một giờ đồng hồ, quan sát cảnh sát địa phương. Sau đó, hắn lái xe trở về nhà, mua 50 viên đạn và lái xe quay trở lại, đến nơi vào khoảng 3:35 chiều, “theo thông tin định vị địa lý từ một trong những chiếc điện thoại di động của hắn ta,” tờ báo Mỹ cho biết.

Sở Mật vụ không bận tâm đến việc khảo sát khu vực bằng máy bay không người lái, nhưng Crooks thì có. Khoảng 3h50 chiều 13/7, kẻ này đã cho một chiếc máy bay không người lái bay qua địa điểm này trong khoảng 11 phút, trước khi đặt nó trở lại ô tô và quay lại bàn ăn dã ngoại gần đó.

Đó là thời điểm một tay súng bắn tỉa của cảnh sát địa phương lần đầu tiên phát hiện ra hắn khi anh ta kết thúc ca làm việc của mình. Viên chức cảnh báo đồng nghiệp của mình lúc 4h26 chiều rằng ai đó đã “lẻn vào” và “biết các bạn đang ở trên đó”.

Không có gì xảy ra cho đến 5h14 chiều, Crooks bị phát hiện đang sử dụng máy đo khoảng cách. Một trong những tay súng bắn tỉa của địa phương đã chụp ảnh Crooks. Nó được chia sẻ trong cuộc trò chuyện nhóm của sở cảnh sát địa phương lúc 5h38 chiều và sau đó được chuyển đến Sở Mật vụ.

Theo luật sư quận Butler, Richard Goldinger, một trong hai tay súng bắn tỉa còn lại đã chạy ra khỏi tòa nhà AGR để theo dõi Crooks cho đến khi lực lượng hỗ trợ đến. Tuy nhiên, Crooks đã bỏ chạy và tay súng bắn tỉa quay trở lại vị trí của họ. Bốn sĩ quan của Thị trấn Butler đã được điều động giao thông để giúp xác định vị trí của hắn ta.

Một sĩ quan đã nhắn tin lúc 6 giờ chiều, gợi ý rằng Crooks đã “tránh xa khỏi sự kiện”. Trên thực tế, tờ New York Times lưu ý, kẻ này đã trèo lên mái nhà cách sân khấu khoảng 120 mét.

“Vẫn còn nhầm lẫn về việc cơ quan nào được cho là sẽ giám sát mái nhà”, tờ báo viết. Sở Mật vụ đã để trống nó. Theo tin nhắn, Hạt Beaver “đã phải vật lộn để tìm đủ tình nguyện viên cho ca làm việc kéo dài 12 giờ”.

Ông Trump lên sân khấu lúc 6:03 chiều. Sáu phút sau, khán giả tại cuộc biểu tình bắt đầu chỉ vào ai đó trên nóc nhà kho. Theo tờ báo Mỹ, “Hoặc nhờ may mắn hoặc có sự chuẩn bị”, Crooks đã tìm được một vị trí cho phép anh ta có cơ hội bắn rõ ràng vào ông Trump, trong khi vẫn “ẩn mình” trước Sở Mật vụ.

Lúc 6:11 chiều, Crooks nổ súng vào ông Trump. Các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đã phản ứng và bắn chết hắn ta. Ít nhất 8 hộp đạn đã qua sử dụng được tìm thấy bên cạnh thi thể của kẻ nổ súng. Cảnh sát cuối cùng xuất hiện trên mái nhà, và không thể hiểu làm thế nào Crooks đến được đó.

Bà Kimberly Cheatle đã từ chức giám đốc Sở Mật vụ 10 ngày sau đó, sau khi khẳng định sẽ không làm vậy. Không ai ở cơ quan này bị khiển trách, sa thải hay phải chịu trách nhiệm về vụ việc suýt để xảy ra một vụ ám sát nghiêm trọng.