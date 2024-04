VietTimes – Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa tấn công khủng bố các sân vận động diễn ra vòng tứ kết Champions League trong tuần này.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã nhận được những lời đe dọa của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng liên quan đến Champions League. Hiện tại, việc tổ chức trận đấu không có bất cứ sự thay đổi nào, bởi trước đó Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã xác định các trận đấu này có mức độ rủi ro cao và đã triển khai các biện pháp giám sát an ninh đặc biệt.

Chính phủ Tây Ban Nha đã biết điều này. Việc có nên áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung hay sẽ được quyết định trong cuộc họp bàn về an ninh trận đấu vào sáng thứ Ba (9/4) theo giờ địa phương. Nhà chức trách thành phố Madrid trước đây đã thể hiện đầy đủ khả năng tổ chức những trận đấu như vậy, cũng như sự hiểu biết của họ về cách kiểm soát tình huống.

Tuần này, sẽ có hai trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết giải Champions League diễn ra ở thủ đô Madrid trong vòng 24 giờ. Vào thứ Ba theo giờ địa phương, người hâm mộ đội Manchester City của Anh sẽ kéo tới đây xem trận đấu của đội nhà với CLB Real Madrid tại sân vận động Santiago Bernabeu.

Và vào thứ Tư (10/4) theo giờ địa phương, những người hâm mộ Borussia Dortmund của Đức sẽ đến xem trận đấu tại sân vận động Metropolitano của đội bóng họ yêu thích với CLB Atletico Madrid.

Vì vậy, mức cảnh báo ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, đã được nâng lên mức cao bất thường trong những ngày gần đây. Đây không phải là lần đầu tiên Madrid đăng cai 2 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League.

Hình ảnh trong ap-phích đe dọa của IS được cho là nhắm vào sân vận động Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich (Ảnh: DYJ).



Tờ Marca cho biết, nhiều năm trước, trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus đã được diễn ra dưới mái vòm kín tại sân Millennium ở Cardiff, xứ Wales. Vào thời điểm đó, UEFA quyết định đóng cửa sân vận động vì lo ngại về an ninh do máy bay không người lái có thể xâm nhập và gây nguy hiểm cho việc tổ chức trận đấu.

Trước đó, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (ISIS) đã tung ra một tấm áp phích thông qua tổ chức Al Azaim của họ đe dọa các sân vận động bóng đá ở London, Paris và Madrid. Marca cho biết, trên thực tế, cảnh sát đã luôn nhận thức được khả năng này, thậm chí nhiều giờ trước khi "Nhà nước Hồi giáo" công khai lời đe dọa.

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đã nhiều lần nói rõ rằng mục tiêu của chúng là các "mục tiêu mềm, chẳng hạn như các sự kiện thể thao lớn".

Hiện tại không có bất cứ thay đổi nào trong các trận đấu; tất cả các bên đều tin rằng họ đã kiểm soát được tình hình; không có lý do gì phải hoảng sợ, nhưng có lý do để cảnh giác và tăng cường an ninh gấp đôi.

Trước đó, theo tin tức được nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, hôm 30/3, Sarh al-Khilafah, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cũng đã công bố một hình ảnh đe dọa khủng bố được cho là có thể nhắm vào Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich.

(Theo NetEasy)