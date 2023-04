Hưng Yên tăng 25 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2022

Thông tin này được cho biết tại lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sáng 11/4.

Với 67,91/100 điểm, tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 14 cả nước về chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021. Trong đó, nhiều chỉ số tăng điểm so với năm 2021, gồm: tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền và thiết chế pháp lý và an ninh trật tự...

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc về năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên. Việc Hưng Yên tăng 25 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số PCI cho thấy sự tin tưởng và tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh của tỉnh.

“Đây là kết quả nỗ lực không ngừng của toàn bộ các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên. Tôi mong rằng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo môi trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa để Hưng Yên trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nói.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết điểm nổi trội nhất trong các chỉ số thành phần PCI của tỉnh Hưng Yên là tính minh bạch (tăng 40 bậc), tiếp cận đất đai (tăng 36 bậc) và tính năng động của chính quyền địa phương (tăng 17 bậc).

Theo ông Văn, khó khăn nhất trước đây khi các doanh nghiệp về tỉnh đầu tư là công tác giải phóng mặt bằng. Trong hai năm vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

“Năm 2022, toàn tỉnh giải phóng gần 1.000ha đất cho các khu công nghiệp. Dự kiến năm 2023 tiếp tục giải phóng gần 1.000ha nữa, để khi các doanh nghiệp về tỉnh đầu tư có thể thực hiện ngay ý tưởng, tiến tới sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nói.

Ngay sau lễ công bố chỉ số PCI năm 2022, hôm 12/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị gặp doanh nghiệp, doanh nhân để lắng nghe và trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Hưng Yên đạt 12,8%, đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 5 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 51.000 tỉ đồng, thuộc top 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 15.268 doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh, với số tổng vốn đăng ký hơn 189.000 tỉ đồng; số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 70 % số doanh nghiệp đăng ký.