Hàn Quốc đầu tư hàng chục tỉ USD phát triển công nghệ pin tiên tiến thể rắn

Bộ công nghiệp Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chung này ngày 20/4, nhấn mạnh: "Khoản đầu tư chung sẽ cho phép Hàn Quốc bắt đầu sản xuất thương mại pin thể rắn trước các quốc gia khác."

Hàn Quốc là quê hương của 3 trong số 5 nhà sản xuất pin xe điện (EV) lớn nhất thế giới --LG Energy Solution Ltd (LGES), Samsung SDI Co Ltd và SK On.

Ba công ty công nghệ khổng lồ Hàn Quốc cùng kiểm soát hơn 1/4 thị trường pin EV toàn cầu và cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là Tesla Inc, Volkswagen AG, General Motors Co và Ford Motor Co.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, 3 công ty pin sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất thử nghiệm ở Hàn Quốc, đóng vai trò là các trung tâm đổi mới công nghệ và sản xuất sản phẩm mới của doanh nghiệp.

Các nhà máy thí điểm sẽ được sử dụng để thử nghiệm và sản xuất những sản phẩm công nghệ tiên tiến như pin thể rắn, pin 4680 cell hình trụ và pin không chứa coban trước khi triển khai sản xuất hàng loạt từ những cơ sở sản xuất, đã được đầu tư ở nước ngoài.

Các nhà sản xuất pin EV đang chạy đua hết sức để phát triển những công nghệ pin mới, cho phép phạm vi lái xe dài hơn, mật độ năng lượng cao hơn và độ an toàn tốt hơn so với những pin lithium-ion thông thường hiện nay.

Ngày 19/4 Doanh nghiệp sản xuất pin khổng lồ CATL của Trung Quốc giới thiệu công nghệ chế tạo pin thế hệ mới, được gọi là pin “vật chất ngưng tụ” với hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2023, cung cấp năng lượng cho xe điện.

Tháng 3, nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới CATL cho biết, công ty gặp khó khăn trong nỗ lực đưa ra một sản phẩm khả thi và cạnh tranh về công nghệ trên nền tảng pin thể rắn, một công nghệ cũng đang được Toyota Motor Corp của Nhật Bản và Volkswagen của Đức nghiên cứu phát triển.

Bộ công nghiệp Hàn Quốc cho biết, quốc gia này đang hướng tới mục đích tăng gấp 4 lần năng lực sản xuất vật liệu cực âm trong nước và tăng gấp 3 lần xuất khẩu thiết bị sản xuất pin trên cơ sở các khoản đầu tư mới.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi chính phủ đầu tháng 4 công bố kế hoạch hỗ trợ khoản ngân sách trị giá 7 nghìn tỉ won cho các nhà sản xuất pin trong nước, đang chuẩn bị đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Bắc Mỹ để giúp đối phó với Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ.

Đầu tháng 4/2023, Bộ Tài chính Mỹ công bố những quy định chặt chẽ về ưu đãi thuế xe điện với mục đích khiến công nghiệp Mỹ không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng pin xe điện từ Trung Quốc.

Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ yêu cầu 50% giá thành các bộ phận pin phải được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ mới đủ điều kiện nhận khoản tín dụng ưu đãi 3.750 USD và 40% giá trị của những nguyên vật liệu - khoáng sản quan trọng phải có nguồn gốc từ Mỹ hoặc một đối tác thương mại tự do của Mỹ cũng cung cấp một Tín dụng ưu đãi thuế 3.750 USD.

Theo những quy tắc mới nhất này, hiện 16 mẫu EV hiện đủ điều kiện được giảm thuế toàn phần hoặc một phần, căn cứ trên những ngưỡng yêu cầu mới về tỉ lệ phần trăm nhất định của các bộ phận pin và khoáng chất, phải được cung cấp từ Mỹ hoặc một quốc gia đồng minh.

Theo phân tích từ công ty môi giới Korea Investment & Securities, gần 80% xe điện đủ điều kiện nhận tín dụng thuế liên bang Mỹ sẽ phải sử dụng pin từ 3 nhà sản xuất pin lớn Hàn Quốc.

Theo Bloomberg