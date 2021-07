Giải UEFA EURO 2020 trở thành cỗ máy gia tốc của dịch COVID-19

Theo trang Deutsche Welle (Tiếng nói nước Đức) ngày 7/7, cho đến nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã ghi nhận hơn 2500 trường hợp lây nhiễm COVID-19 có liên quan đến giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO 2020). Sau khi điều tra của hãng tin Đức Deutsche Presse Agentur (DFFA), “European Centre for Disease Prevention and Control,​ECDC” (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu) - cơ quan trực thuộc EU xác nhận rằng trong tuần thứ ba của giải, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã tăng rõ rệt so với trước. Tỷ lệ nhiễm bệnh gia tăng ở 7 quốc gia có liên quan đến các trận đấu, trong đó Scotland bị ảnh hưởng nhiều nhất với 1.991 ca nhiễm được ghi nhận.

Đội tuyển Scotland tham dự vòng đấu bảng tại Glasgow và sân vận động Wembley ở London đều thuộc Vương quốc Anh, nơi mà biến thể virus Delta, được coi là dễ lây lan hơn, đang lây lan mạnh mẽ. Phần Lan gần đây đã xác nhận 436 trường hợp, chủ yếu sau khi các cầu thủ đội tuyển bóng đá nước này thi đấu ở St.Petersburg. Các cổ động viên rõ ràng đã mang virus từ Nga về. Đan Mạch, Pháp, Thụy Điển, Croatia và Hà Lan cũng đã báo cáo các trường hợp lây nhiễm mới. Chỉ có Đức chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào liên quan trực tiếp đến UEFA EURO 2020.

Hiện tại, vẫn chưa thể xác định những người hâm mộ được đề cập ở trên đã bị nhiễm virus ở đâu. Nó có thể xảy ra trong sân vận động hoặc khu vực dành cho người hâm mộ (fanzone), cũng có thể xảy ra trong quá trình di chuyển và trong các cuộc tụ tập riêng tư liên quan đến các trận cầu. Bà Vicky Lefevre, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC), nói rằng sự phát triển này "không nằm ngoài dự đoán" khi xem xét về COVID-19. Bà chỉ ra rằng các sự kiện hoạt động công cộng quy mô lớn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Delta lây lan trên toàn thế giới

Do sự xuất hiện của các trường hợp mới nhiễm chủng đột biến Delta, các nhà chức trách Australia đã kéo dài các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 ở Sydney thêm một tuần. Chính quyền bang New South Wales giải thích rằng "đây là cơ hội tốt nhất để đảm bảo việc bãi bỏ các biện pháp hạn chế trước khi đại đa số công dân được tiêm chủng". Trước đó, 27 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được xác nhận tại thành phố lớn nhất Australia này. Trong vòng hai tuần, người dân Sydney chỉ được phép rời khỏi nhà nếu họ có lý do chính đáng. Giờ đây, các hạn chế liên quan đã tạm thời được kéo dài đến ngày 16/7.

Ông Biden đã công bố các biện pháp mới mà chính phủ Mỹ sẽ thực hiện để tăng tỷ lệ tiêm chủng, trong đó bao gồm: các tình nguyện viên sẽ đến từng nhà trong cộng đồng để giới thiệu thông tin về tiêm chủng và sử dụng nhiều hơn các trạm điều trị y tế di động. Tổng thống Biden chỉ ra rằng “Virus đang chạy trốn, nước Mỹ đang quay trở lại, và chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại”. Nhưng ông nhấn mạnh rằng để làm được điều này, mọi người phải thực hiện trách nhiệm của mình và đi tiêm phòng.

Ông Anthony Fauci, Cố vấn về các vấn đề COVID-19 của Tổng thống Biden hôm Chủ nhật tuần trước (4/7) đã chỉ ra trên kênh NBC rằng, cho đến nay khoảng 99,2% số người chết chưa được tiêm vaccine, chỉ có 0,8% đã được tiêm phòng. Ông nói, không thể có vaccine nào hoàn hảo, nhưng hầu hết các ca bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm vaccine.

Số ca lây nhiễm ở Đức tăng với mức thấp

Các biến thể Delta cũng đang lan rộng ở Đức. Viện Robert Koch (RKI) - cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang, báo cáo: căn cứ theo dữ liệu tuần thứ ba của tháng 6, trong số tất cả các trường hợp lây nhiễm mới, tỷ lệ chủng đột biến Delta đã tăng gấp đôi trở lại, chiếm tới 37%.

Đồng thời, tỷ lệ mắc COVID-19 trên 100.000 cư dân ở Đức đã tăng nhẹ trở lại trong 7 ngày qua. Theo số liệu do viện RKI công bố vào sáng 7/7, có tham chiếu bảng tổng hợp số liệu do cơ quan y tế các nơi cung cấp, tỷ lệ mắc bệnh là 5,1. Cuối tuần trước, con số này lần đầu tiên đã xuống dưới 5/100 ngàn sau một thời gian dài. Trong vòng 24 giờ có 985 trường hợp lây nhiễm mới đã được thêm vào, tăng 177 trường hợp so với hôm trước và 48 người tử vong trực tiếp hoặc gián tiếp do liên quan COVID-19.

Số ca nhiễm ở Anh tăng vọt

Kể từ khi giải EURO 2020 khai mạc, số ca mắc mới mỗi ngày ở Anh liên tục đạt mức cao mới kể từ tháng 2 năm nay. Dữ liệu do chính phủ Anh công bố vào ngày 8/7 cho thấy có 32.548 trường hợp mới được ghi nhận trong nước vào ngày hôm trước (7/7), con số này lần đầu tiên vượt quá 32.000 ca kể từ cuối tháng 1 năm nay; đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Anh lên 4.909.916 người.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu cũng cho biết mặc dù số ca bệnh đang tăng lên, nhưng do tỷ lệ tiêm chủng của Vương quốc Anh cao hơn so với các nước Châu Âu khác, điều này giúp giảm tỷ lệ tử vong. Theo dữ liệu do chính phủ Anh công bố, có 33 trường hợp tử vong mới vào ngày 7/7, đưa tổng số lên 128.301 ca tử vong; hơn 86% dân số Anh độ tuổi trưởng thành đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 và hơn 64% đã hoàn thành hai mũi tiêm chủng.

Dù số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh nhưng nhà chức trách Anh vẫn cho phép 60.000 cổ động viên vào sân xem hai trận bán kết và một trận chung kết EURO 2020 diễn ra tại London trong tuần này, và thành công của đội tuyển Anh đã khiến sân vận động Wembley London hầu như kín chỗ. Sáng ngày 9/7, theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh đã đấu với Đan Mạch trong trận bán kết trên sân vận động Wembley. Chung cuộc, “Tam sư” đã đặt dấu chấm hết cho "câu chuyện cổ tích Đan Mạch" với tỷ số 2-1 trong hiệp phụ. Tờ Independent của Anh đưa tin trong một bài báo rằng tổng số khán giả trực tiếp vào sân Wembley London đã vượt quá 60.000 người. Hình ảnh truyền hình trực tiếp cho thấy các cổ động viên đội tuyển Anh theo dõi trận đấu trên sân vận động Wembley hầu như không ai đeo khẩu trang.

Ngày 7/7, trước khi diễn ra trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch, Bộ trưởng Bộ Thương mại Anh Kwasi Kwarteng đã thừa nhận rằng quyết định cho phép 60 ngàn người hâm mộ vào sân vận động Wembley để xem trận đấu có thể dẫn đến bùng phát lây nhiễm tập thể, nhưng ông nói rằng chính phủ Anh đang quản lý rủi ro.

Ông Kwasi Kwarteng cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh London, rủi ro có thể được kiểm soát nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. "Nếu cho phép hàng ngàn người ở một chỗ, chắc chắn sẽ có rủi ro".

Ông cũng thừa nhận rằng sau khi các hạn chế phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 19/7, việc vẫn kéo dài thời gian tự cách ly những người tiếp xúc trong một tháng không phải là một giải pháp hoàn hảo để giải quyết dịch bệnh.