Nhiều điểm mới về giải thưởng Chuyển đổi số 2024

Câu hỏi này đã được phóng viên đặt ra tại Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 diễn ra hôm 16/4. Nó thể hiện sự quan tâm của nhiều người đến vấn đề an toàn, an ninh mạng trước xu hướng tấn công dữ dội của tin tặc trong thời gian gần đây.

Trả lời cho câu hỏi này, ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Vietnam Digital Award, cho biết tiêu chí về an ninh, an toàn thông tin của các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp dự thi đã được quan tâm từ những năm trước. Hội đồng sơ khảo và chung khảo khi xét chọn đều tính đến sản phẩm có an toàn không, có dễ bị tin tặc lợi dụng hay không.

Năm nay, với các vụ tấn công liên quan VnDirect và PVOIL, tiêu chí an toàn, bảo mật sẽ được 2 hội đồng giám khảo xem xét một cách chu đáo, cẩn thận hơn, để đảm bảo chọn lựa được những sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vừa hữu ích, vừa an toàn.

Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Vietnam Digital Award.

Về việc có nên đưa an toàn, an ninh mạng trở thành một hạng mục riêng để bình chọn, vinh danh tại Giải thưởng Chuyển số Việt Nam, ông Nguyễn Quân cho biết Hạng mục 3 (tôn vinh các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc) đã bao trùm yếu tố an toàn, an ninh mạng. An ninh và bảo mật chỉ là một khía cạnh của chuyển đổi số, vì thế không cần thiết phải bổ sung thêm hạng mục cho yếu tố này.

Thực tế trong những mùa giải trước, đã có những sản phẩm, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin được vinh danh tại Giải thưởng VDA, chẳng hạn như Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT IDcheck của Công ty Hệ thống thông tin FPT, Giải pháp VietQR và thẻ Hi Collection của Ngân hàng TMCP Quân đội...