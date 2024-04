Nhiều điểm mới

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) là giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số xuất sắc; các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

VDA 2024 với chủ đề "Thúc đẩy phát triển kinh tế số" chính thức tiếp nhận hồ sơ tham dự từ hôm nay (16/4) qua website của Giải thưởng tại địa chỉ vda.com.vn. Sau 2 vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng chuyên môn gồm nhiều chuyên gia uy tín sẽ vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chuyển đổi số xuất sắc theo 5 hạng mục: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ nước ngoài.

Chia sẻ tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải thưởng, cho biết công cuộc chuyển đổi số quốc gia thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào việc xây dựng Chính phủ số, chính quyền số của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương. Cơ quan nhà nước các cấp cần tiên phong, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Vì thế, Giải thưởng VDA năm nay có sự thay đổi về vị trí hạng mục. Những năm trước, hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" được xếp thứ ba, nhưng năm nay đứng số một.

Ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes, Phó trưởng ban tổ chức VDA 2024, Trưởng ban điều hành chương trình giải thưởng, cũng cho rằng hiện nay ở góc độ nhà nước, các cơ quan đã có nhiều nỗ lực nhưng chuyển đổi số vẫn chậm chạp, chưa có nhiều bước tiến lớn. Vì thế Giải thưởng VDA năm nay đặc biệt khuyến khích các cơ quan nhà nước chuyển đổi số và đưa hạng mục chuyển đổi số của cơ quan nhà nước lên hàng đầu.

Năm nay, để thu hút đông đảo doanh nghiệp FDI nộp hồ sơ tham gia giải thưởng, Ban tổ chức sẽ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. "Tôi kỳ vọng sự tham gia của các đầu tư nước ngoài sẽ giúp giải thưởng hấp dẫn, ganh đua hơn", ông Nguyễn Bá Kiên chia sẻ.

Một điểm mới nữa là mọi năm, sau khi vinh danh, các doanh nghiệp, đơn vị xuất sắc ít được hỗ trợ về mặt truyền thông. Năm nay, với sự bảo trợ truyền thông của nhiều cơ quan báo chí như Vietnamnet, Giao Thông, ZNews, Tạp chí Nhà đầu tư..., Ban tổ chức Vietnam Digital Awards tin rằng việc lan tỏa thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc sẽ được đẩy mạnh. Sau lễ tôn vinh, Tạp chí điện tử VietTimes và các đối tác truyền thông sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị đạt giải trong việc lan tỏa hình ảnh, thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến mới vào đời sống.

Làm sao để tiếp tục đạt giải?

Tham gia lễ phát động với tư cách doanh nghiệp từng nhận giải thưởng chuyển đối số ở hạng mục " Vì cộng đồng" với chi phí 0 đồng, bà Trịnh Thị Hương, Tổng giám đốc của Trạng nguyên Education, đặt câu hỏi: Năm 2023 chúng tôi đã đoạt giải, vậy năm nay, năm sau, chúng tôi có được tham dự nữa không? Muốn được tôn vinh tiếp thì chúng tôi cần làm những gì? Phải chăng giải thưởng chỉ tôn vinh 1 lần cho 1 vòng đời sản phẩm? Nếu muốn được giải thưởng nữa thì chúng tôi phải tạo ra sản phẩm khác trong hệ sinh thái của mình?

Trả lời thắc mắc này, ông Nguyễn Bá Kiên cho biết: Tất cả các sản phẩm dự thi phải có sự thay đổi, biến tấu không được lặp lại những gì đã làm từ những năm trước. "Cũng giống như việc nấu ăn, chúng ta phải có sự chế biến khác đi. Nguyên tắc là phải thay đổi phiên bản khác, đổi mới, sáng tạo hơn thì mới có giải. Và đây cũng là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo về công nghệ và chuyển đổi số", Tổng biên tập Tạp chí điện tử Viettimes nói và dẫn chứng việc Tập đoàn điện lực Viết Nam mỗi năm tham gia đều gửi hồ sơ về một sản phẩm, ứng dụng mới.

Bà Trịnh Thị Hương, Tổng giám đốc của Trạng nguyên Education.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phải chăng hoạt động chuyển đổi số gần đây đang "nguội lạnh", ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội tự động hóa, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Vietnam Digital Awards từ năm 2021 đến nay, cho biết: "Thực ra không phải chuyển đổi số đang ngày càng mờ nhạt, nguội lạnh. Chúng ta vẫn đang ở tâm điểm, tuy nhiên thuật ngữ này xuất hiện không nhiều như những năm đầu. Gần đây, xuất hiện nhiều từ ngữ mới như AI, vi mạch bán dẫn, chip. Tất cả đều là chuyển đổi số".

Để có AI phải có BIG Data và đó chuyển đổi số. Theo ông Quân, mỗi năm, giải thưởng sẽ chọn khía cạnh nào để để tập trung vinh danh. Việc đưa hạng mục cơ quan nhà nước lên đầu tiên là vì vai trò chuyển đổi số của nhà nước là quan trọng nhất. Nhà nước phải làm ra cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cũng chỉ có nhà nước mới làm được cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội tự động hóa, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Vietnam Digital Awards trong 3 năm qua.

Mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy kinh tế số

Tham dự lễ phát động và nhận được câu hỏi của báo chí, ông Hur In Tae, cố vấn cao cấp của LOTTE Finance, cho biết thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí, doanh nghiệp này biết đến Vietnam Digital Awards. Theo ông Hur In Tae, đối với các doanh nghiệp nước ngoài, chuyển đổi số không phải là lựa chọn mà là bắt buộc. Là doanh nghiệp nước ngoài có pháp nhân tại Việt Nam, việc chuyển đổi số được LOTTE Finance xác định là việc sống còn trong việc vận hành tổ chức.

"Được công ty mẹ là LOTTE Card hỗ trợnhững nền tảng công nghệ hiện đại như Fintech, Big Data, thông qua chuyển đổi số chúng tôi có thể cung cấp nhiều dịch vụ đến khách hàng. Nếu như trước đây, khách hàng phải ra các quầy giao dịch để đăng kí tài khoản ngân hàng thì nay với các dịch vụ như Buy Now Pay Later, người dùng có thể thanh toán online nhanh chóng... Hiện nay, chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ Buy Now Pay Later kết hợp với các sàn thương mại điện tử và ví điện tử lớn nhằm mang đến cho người dùng công cụ tài chính an toàn, thông minh và thuận tiện", ông Hur In Tae chia sẻ và mong muốn góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam chung tay thúc đẩy nền kinh tế số.

Nhà báo đặt câu hỏi cho BTC Vietnam Digital Award 2024 và các doanh nghiệp tham dự.



Ông Hur In Tae, cố vấn cao cấp của LOTTE Finance, chia sẻ tại lễ phát động.

Chia sẻ ý kiến tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, nhận xét: "Giải thưởng VDA 2024 là cơ hội, sân chơi cho các đơn vị góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam. Chuyển đổi số là một hành trình đầy khó khăn, các cơ quan và doanh nghiệp cần phải đầu tư nhiều. Một trong số những vấn đề khó khăn là đội ngũ nhân lực công nghệ ở nhiều đơn vị rất hạn chế và cần được bồi dưỡng".

Cam kết sẽ đồng hành cùng Vietnam Digital Awards trong việc giới thiệu các doanh nghiệp FDI tham gia, ông Tuấn mong muốn rằng Giải thưởng VDA xét thêm yếu tố “chuyển đổi xanh” vì xu hướng này gắn liền với chuyển đổi số. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi quy trình xử lý công việc, quy trình sản xuất - kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất, tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.