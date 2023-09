Giá vàng hôm nay 29/9: Biến động nhẹ

VietTimes – Giá vàng tăng nhẹ vào ngày 28/9, nhưng dao động gần mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trước đó, do đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Giá vàng thế giới

Theo dữ liệu từ Kitco.com, tính đến 22h20 ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 1.857,70 USD/ounce, giảm 17,1 USD so với đóng cửa phiên giao dịch trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 54,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 – 11,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, giá vàng tăng nhẹ vào ngày 28/9, dao động gần mức thấp nhất trong hơn 6 tháng trước đó, do đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao. Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi dữ liệu kinh tế của Mỹ, để tìm kiếm manh mối về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD đạt mức cao nhất trong 10 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất trong 16 năm qua, do các nhà đầu tư đặt cược nền kinh tế Mỹ sẽ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác trong môi trường lãi suất cao.

Hôm 27/9, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, cho biết vẫn chưa rõ liệu Ngân hàng Trung ương Mỹ có thực hiện xong việc tăng lãi suất hay không, trong bối cảnh có nhiều dữ liệu khả quan giúp củng cố niềm tin vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tài sản không sinh lời như vàng.

Dữ liệu hôm thứ Tư (27/9) cho thấy các đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền lõi của Mỹ đã tăng trong tháng 8 và chi tiêu kinh doanh cho thiết bị dường như đã lấy lại được động lực sau khi chững lại vào đầu quý III.

Trọng tâm thị trường hiện đang dồn sự chú ý sang tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ đã được sửa đổi trong quý II và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào cuối ngày. Thêm vào đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 8, một thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/9.

Ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa hôm 27/9 đã bác bỏ dự luật cấp ngân sách tạm thời đang được tiến hành tại Thượng viện, khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần lần thứ tư trong một thập kỷ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,15 – 68,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa buổi sáng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội ở mức 68,05 – 68,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chốt giá vàng đóng cửa ngày hôm qua tại thị trường Hà Nội ở mức 68,10 – 68,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 68,15 và bán ra ở mức 68,75 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá ở chiều mua và giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng giá vàng thế giới, vì vậy, giá vàng SJC có thể gặp biến động trong phiên ngày 29/9./.