Giá trị thị trường chứng khoán Ấn Độ lần đầu tiên đạt 4 nghìn tỉ USD

Thị trường chứng khoán Ấn Độ bùng nổ

Theo Sohu, chỉ số chứng khoán chuẩn chính của Ấn Độ, đã đạt mức cao kỷ lục lịch sử mới, tăng hơn 13% trong năm nay và đang trên đà đạt được năm thứ tám tăng liên tiếp chưa từng có trước đây và có thể trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 5 thế giới vào năm 2024.

Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 5/12, chỉ số Sensex của Ấn Độ ở mức 69.296,14 điểm và chỉ số Nifty50 ở mức 20.855,10 điểm, cả hai đều đạt mức đóng cửa cao kỷ lục trong lịch sử.

Theo một nghiên cứu mới của Official Monetary and Financial Institutions Forum (Diễn đàn Tổ chức Tài chính và Tiền tệ Chính thức) có trụ sở tại London, các công ty quản lý tài sản và lương hưu toàn cầu đang đổ xô đến Ấn Độ.

Sự phồn vinh của thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng đã gây nên cơn sốt IPO. Tính đến đầu tháng 11, có tất cả 194 công ty đã được niêm yết ở Ấn Độ trong năm nay, vượt xa tổng số 144 công ty trong cả năm 2022. Theo tính toán của ngân hàng đầu tư Jefferies ở Phố Wall, 72% các đợt IPO gần đây ở Ấn Độ có lượng đăng ký vượt mức ít nhất 10 lần.

Số lượng các "startup kỳ lân" (định giá trên 1 tỉ USD) tại Ấn Độ gần đây tăng vọt. Theo Ngân hàng Goldman Sachs, sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái internet Ấn Độ cộng với nguồn vốn tư nhân dồi dào và môi trường pháp lý thuận lợi là những yếu tố tạo đà cho các startup bứt lên.

Goldman Sachs ước tính, ít nhất 67 startup tư nhân tại Ấn Độ đã vươn mình trở thành kỳ lân, trong đó 27 startup khẳng định họ sẽ đạt mức định giá 1 tỉ USD trong năm nay. Đáng chú ý, hầu hết các startup kỳ lân này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số.

Tuy nhiên, đáng lưu ý hôm 6/12 một số cơ quan truyền thông đã đăng bài “Thị trường chứng khoán Ấn Độ, đã đến lúc phải cảnh giác rủi ro!” cho biết hiện tại, một số nhà đầu tư lo ngại về việc thị trường chứng khoán Ấn Độ được đánh giá quá cao và giao dịch quá đông đúc. Mạng tin tức Mint của Ấn Độ chỉ ra rằng các nhà đầu tư cá nhân tham gia ngày càng tăng, nhiều người trong số họ đã nhận lời khuyên từ các cố vấn tài chính hoạt động trái phép và các "chuyên gia" mạng truyền thông xã hội, đang trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với các cơ quan giám sát quản lý thị trường.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch tăng mạnh cũng làm dấy lên lo ngại về vấn đề bảo vệ nhà đầu tư. Ông Ajay Tyagi, cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ, cho biết: “Các nhà đầu tư bán lẻ với kiến ​​thức tài chính hạn chế hy vọng kiếm tiền dễ dàng nhưng đang tồn tại bong bóng trên thị trường”.

Thị trường chứng khoán nhiều nước tăng

Ngoài sự tăng vọt mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Ấn Độ, nhìn ra thế giới, còn có nhiều quốc gia khác cũng có thị trường chứng khoán đang đạt những đỉnh cao mới.

Vào hôm thứ Ba (5/12) đa số các thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa đều ở mức cao hơn; trong đó thị trường chứng khoán Đức đóng cửa chỉ số DAX30 tăng 0,78% ở mức 16.533,11 điểm và mức cao nhất trong ngày là 16.551,34 điểm, cả hai đều lập mức cao lịch sử mới so với mức kỷ lục cũ được ghi nhận vào tháng 7. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 18,74%, vượt mức tăng 10% của Chỉ số Pan-European Stoxx 600 và mức tăng 17% của Chỉ số Stoxx 50 Châu Âu và ngang bằng với Chỉ số S&P 500 của Mỹ.

Ngoài ra, chỉ số CAC40 của Pháp hiện còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 3% và chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu vẫn còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 6%.

Vào ngày 5/12, giá Bitcoin đạt mức cao mới trong năm 41.736 USD, có lúc lên tới 42.420 USD, chỉ số Dow Jones của Mỹ cũng đạt mức cao mới trong năm và giá vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục.

Nhìn vào diễn biến của các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới trong năm, Nasdaq dẫn đầu với mức tăng gần 36%, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 25%, chỉ số S&P 500 Mỹ và chỉ số DAX của Đức tăng hơn 10%. Các chỉ số chứng khoán A-share chính tương đối chậm chạp, nhưng chỉ số BSE 50 đã đi ngược xu hướng và hoạt động tương đối tốt, tăng hơn 5%.

