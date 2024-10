Giá cổ phiếu Tesla tăng gần 22%, tài sản của Elon Musk tăng 33,5 tỷ USD

Giá cổ phiếu của Tesla đã tăng mạnh 21,92% lên 260,48 USD, với giá trị thị trường là 832,14 tỷ USD. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2013, với giá trị thị trường tăng thêm 149,6 tỷ USD chỉ sau một đêm.

Elon Musk, người nắm giữ hơn 20% cổ phần Tesla, cũng đã chứng kiến ​​giá trị tài sản ròng của mình tăng mạnh. Dữ liệu về tài sản cá nhân của những người giàu nhất thế giới do Bloomberg Billionaires Index theo dõi cho thấy chỉ trong một ngày thứ Năm 24/10, giá trị tài sản ròng của Musk đã tăng thêm 33,5 tỷ USD so với ngày hôm trước.

Giá cổ phiếu Tesla có mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/2013 (Ảnh: Thepaper).



Cuối ngày 23/10, giờ địa phương Tesla đã công bố dữ liệu tài chính quý 3/2024 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Dữ liệu cho thấy trong quý 3, doanh thu của Tesla tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy vẫn thấp hơn dự kiến ​​nhưng lợi nhuận gộp lại là một điều bất ngờ. Biên lợi nhuận gộp không giảm mà tăng 195 điểm cơ bản lên 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh ô tô tăng cao hơn dự kiến ​​tới 17,1%; doanh thu "Bán Carbon” tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong một quý.

Khối lượng tính toán đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng hơn 75% trong quý 3. Trong quý, Tesla đã triển khai trước một cụm 29.000 chip Nvidia H100 tại Gigafactory ở Texas và tiến hành đào tạo, dự kiến ​​ vào cuối tháng 10 sẽ có công suất sản xuất 50.000 chip H100.

Tesla tự hào tuyên bố trong báo cáo cổ đông rằng, đến ngày 22/10, họ đã sản xuất được 7 triệu xe và chiếc Cybertruck mới ra mắt đã trở thành mẫu xe điện thuần túy bán chạy thứ ba tại Mỹ, chỉ sau Model 3 và Model Y. Tesla chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể cho từng mẫu xe.

Musk cho biết ông dự đoán doanh số bán xe Tesla sẽ tăng từ 20% đến 30% trong năm tới. Cybercab sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2026, với mục tiêu sản xuất ít nhất 2 triệu chiếc mỗi năm.

