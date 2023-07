Foxconn - nhà cung ứng của Apple báo lãi 7.500 tỉ đồng từ các thành viên ở Việt Nam

VietTimes – Báo cáo thường niên năm 2022 của Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, hay Foxconn) đã cho biết nhiều dữ liệu kinh tế về các đơn vị thành viên ở Việt Nam.

Cụ thể, theo báo cáo, New Wing Interconnect Technology (Bac Giang) Co., Limited (New Wing) là đơn vị hoạt động hiệu quả bậc nhất của ông lớn Đài Loan tại Việt Nam, với khoản lợi nhuận sau thuế 2.520 tỉ đồng trong năm 2022.

Công ty này được thành lập vào tháng 1/2015, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang), với số vốn đầu tư 210 triệu USD (4.900 tỉ đồng). Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của New Wing đạt mức 19.337 tỉ đồng.

Tiếp đến là Fuyu Precision Component Co.,Ltd, với lợi nhuận sau thuế năm 2022 được ghi nhận ở mức 2.365,4 tỉ đồng, thu nhập hoạt động đạt 58.179,4 tỉ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong số các đơn vị thành viên của Foxconn tại Việt Nam, với tổng tài sản tại thời điểm cuối năm ngoái ở mức 47.149,4 tỉ đồng.

Trong khi đó, FUHONG Precision Component (Bac Giang) Limited có lợi nhuận sau thuế 1.344,1 tỉ đồng trong năm 2022.

Theo tính toán của VietTimes, 3 đơn vị có địa chỉ tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang nêu trên đã mang về cho ông lớn công nghệ Đài Loan tổng cộng 6.230,3 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022.

Tại Bắc Ninh, FUNING Precision Component Co., LTD cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đáng nể trong năm 2022, với thu nhập hoạt động đạt 35.603 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 893,37 tỉ đồng.

Jusda International Supply Chain Management Vietnam (Bắc Ninh) – đơn vị phụ trợ trong mảng logistics của Foxconn – cũng báo lợi nhuận sau thuế 280 tỉ đồng trong năm 2022.

Ở hướng ngược lại, một số thành viên của ông lớn công nghệ Đài Loan tại Việt Nam báo lỗ trong năm 2022, kể như: FuKang Technology Company limited (Bắc Giang); KCT Engineering Co., Ltd (Bắc Ninh); hay Fuchuan Co., Ltd (Vĩnh Phúc).

Foxconn thành lập từ năm 1974, được xem là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới. Tập đoàn có trụ sở tại Đài Loan cũng là một trong những nhà cung ứng lớn của Apple.

Tập đoàn này chính thức đầu tư tại Việt Nam vào năm 2007, xây dựng loạt nhà xưởng tại các khu công nghiệp Quế Võ, Đại Đồng – Hoàn Sơn, VSIP tại Bắc Ninh; khu công nghiệp Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu tại Bắc Giang và khu công nghiệp Đông Mai tại Quảng Ninh. Trong đó, Bắc Giang được xem là ‘cứ điểm’ của Foxconn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua, Foxconn có nhiều động thái mở rộng đầu tư ở Quảng Ninh và Nghệ An.

Như VietTimes đã đưa tin, cuối tháng trước, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 2 dự án Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh và Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Cụ thể, dự án nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.755 tỉ đồng, trong khi dự án nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng.

Tại Nghệ An, Foxconn được cho là sẽ rót 100 triệu USD để đầu tư triển khai giai đoạn 1 của dự án Sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1./.