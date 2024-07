Theo báo cáo bán hàng mới nhất được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cập nhập, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 có phần khởi sắc. Doanh số toàn thị trường đạt 26.575 xe, tăng 3% so với tháng liền trước đó và tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong danh sách Top 10 xe bán chạy tháng 6 vừa qua, thứ hạng các mẫu xe có sự biến động mạnh. Đáng chú ý bao gồm việc Ford Ranger đã lấy lại vị thế dẫn đầu, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xforce tăng trưởng vượt bậc. Ngoài ra còn xuất hiện Hyundai Creta và Ford Territory khi có lần trở lại đầy hứng khởi trong danh sách những mẫu xe được yêu thích nhất.

Ford Ranger đòi lại vị trí đỉnh bảng

Sau 3 tháng liên tiếp bị Mitsubishi Xpander vượt mặt về doanh số. Trong tháng 6 vừa qua, với 1.442 chiếc, bán tải Ranger đã trở thành mẫu xe được người dùng Việt tin tưởng và chọn mua nhiều nhất.

Dù doanh số ghi nhận giảm nhẹ 2% so với tháng liền trước (1.477 chiếc) và giảm 9% so với tháng 6/2023 nhưng chừng đó đã đủ giúp "vua bán tải" vươn lên dẫn đầu thị trường. Tính từ đầu năm 2024, Ford Việt Nam bán ra tổng cộng 7.743 chiếc Ranger.

Sau 3 tháng xếp sau, Ford Ranger chính thức vượt mặt Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu xe bán nhiều nhất tháng. 6/2024.

Ford Ranger có điểm mạnh nhờ thiết kế bắt mắt, đa dạng phiên bản lựa chọn, giá cả phù hợp túi tiền và ngập tràn công nghệ tiên tiến. Tại thị trường trong nước, Ranger có các phiên bản XL, XLS, XLT, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt nhập khẩu từ Thái Lan là Raptor.

Giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

Mazda CX-5, Mitsubishi Xforce bứt phá doanh số

Trong tháng 6 vừa qua, Mazda CX-5 đã bán ra 1.259 chiếc, tăng 41% so với tháng 5/2024. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, doanh số Mazda CX-5 đã có 5.270 chiếc được bàn giao tới khách hàng.

Nhờ kết quả kinh doanh tốt, mẫu CUV đô thị cỡ C nhà Mazda đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi tăng liền 4 bậc, từ vị trí thứ 6 lên thứ 2 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất thị trường.

Với 1.259 chiếc được bán ra, Mazda CX-5 đã nhảy vọt từ vị trí thứ 6 lên thứ 2 trong những mẫu xe bán nhiều nhất tháng 6 vừa qua.

Mazda CX-5 hiện có 3 phiên bản, đều được trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng. Trong đó, bản Premium có hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng).

Đối với Xforce, cùng với MPV tầm trung đa dụng Xpander, đây chính là bộ đôi chủ lực gồng gánh doanh số của Mitsubishi trong nhiều tháng trở lại đây.

Với 948 xe được chốt đơn thành công, Xforce cũng ghi nhận sự tăng trưởng về vị trí trong bảng xếp hạng, từ chỗ đứng thứ 8 leo liền 3 bậc lên vị trí số 5 trong danh sách xe bán chạy nhất tháng 6 vừa qua. So với tháng liền trước, SUV đô thị cỡ B này tăng trưởng 18% (tháng 5 đạt 802 chiếc). Cộng dồn nửa đầu năm, doanh số của Xforce là 3.890 chiếc.

Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Hyundai Creta và Ford Territory trở lại

Trong bảng liệt kê 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng vừa qua có thể dễ dàng nhận thấy sự vắng bóng của bộ đôi đến từ Toyota gồm Corolla Cross và Veloz Cross. Thay vào đó là Hyundai Creta và Ford Territory, khi hai mẫu xe có doanh số bán ra lần đầu tiên được người tiêu dùng ghi nhận.

Ford Territory trở lại top xe bán chạy sau nhiều tháng vắng bóng.

Ford Territory trở lại top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau nhiều tháng vắng mặt. Tháng 6 vừa qua, mẫu xe của Ford bán ra 748 chiếc, tăng 39% so với tháng trước (540 chiếc) và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn trong nửa đầu năm 2024, đã có 2.949 chiếc Territory được bán ra thị trường, vẫn xếp sau Mazda CX-5 ở phân khúc Crossover cỡ C.

Ford Territory ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá ổn trong phân khúc. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 3 phiên bản, đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 822-935 triệu đồng.

Với Creta, đây là cái tên thứ 2 của Hyundai (cùng với Accent) góp mặt trong top 10 xe bán nhất tháng. Theo đó, đã có 686 chiếc Creta được bán ra toàn thị trường, tăng 62% so với tháng trước (422 chiếc). Luỹ kế nửa đầu năm 2024, Hyundai Creta chốt thành công 2.814 chiếc, xếp thứ 3 phân khúc sau Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

Doanh số Hyundai Creta tăng trưởng đến 62% so với tháng liền trước.

Trong phân khúc SUV đô thị cỡ B vô cùng "chật chội" và giàu tính cạnh tranh, việc Hyundai Creta thể hiện được sức hút với người tiêu dùng và có doanh số bán ra lọt top xe bán chạy cũng được xem là tháng thành công của hãng.

Hiện tại, SUV đô thị Creta đang được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L đi kèm hộp số CVT. Giá bán từ 640-745 triệu đồng.