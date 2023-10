Đừng vứt bỏ những sợi cáp Lightning, hãy làm điều này để bảo vệ môi trường!

VietTimes - Trong tương lai gần, sẽ có nhiều sợi cáp Lightning trở thành đồ phế thải do Apple đã chính thức loại bổ cổng Lightning trên iPhone.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Apple ra mắt dòng iPhone 15. Một trong những cập nhật quan trọng nhất cho điện thoại là việc loại bỏ cổng Lightning. Thay vào đó, iPhone mới sẽ có cổng USB-C giống như hầu hết những chiếc điện thoại Android trên thị trường.

MacBook, hầu hết iPad và nhiều sản phẩm khác của Apple đã sử dụng USB-C trong nhiều năm và sẽ không sử dụng Lightning nữa. Điều này đặt ra một vấn đề mới: người dùng sẽ tái chế các cáp sạc lightning như thế nào.

Nếu bạn là người dùng iPhone trong nhiều năm, bạn có thể sở hữu ít nhất một cáp sạc Lightning. Bây giờ bạn không cần chúng nữa, việc đầu tiên mà nhiều người dùng làm sẽ là vứt chúng đi. Tuy nhiên, bạn đừng vội vàng vứt đi những cáp sạc Lightning. Nếu như những người dùng iPhone trên toàn thế giới đều vứt đi những cáp sạc Lightning cũ thì sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng về rác thải. Bài viết dưới đây sẽ đưa đến cho bạn một số cách tái chế cáp sạc Lightning cũ.

Tặng cáp Lightning cũ của bạn cho những người cần dùng

Tặng cáp Lightning cũ của bạn cho bạn bè và gia đình (Ảnh: Android Authority)

Mặc dù dòng iPhone 15 mới đã chuyển sang cổng USB-C, tuy nhiên vẫn còn hàng triệu chiếc iPhone cũ (sử dụng cổng Lightning) đang được sử dụng. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến việc đưa những sợi dây cáp Lightning cũ cho những người chưa nâng cấp lên iPhone 15.

Sẽ phải mất nhiều năm nữa mọi người mới nâng cấp lên iPhone USB-C. Dòng iPhone 14 2022 – tất cả đều sử dụng cổng Lightning – có thể sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm từ Apple ít nhất cho đến năm 2028. Dòng iPhone 13 và iPhone SE vẫn được người dùng ưa chuộng. Điều đó có nghĩa là ngay cả những người quyết định mua điện thoại Apple mới vẫn có thể cần đến cáp Lightning.

Hãy hỏi xem những người bạn hay người thân của bạn xem họ có đang cần cáp sạc Lightning hay không. Nhắc họ rằng sẽ rất hữu ích nếu có một dây cáp trong ô tô để kết nối Apple CarPlay và một dây trong ba lô trong trường hợp khẩn cấp. Thông qua phương pháp này, bạn có thể sẽ “loại bỏ” được những sợi cáp Lightning mà không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tất nhiên, hãy nhớ nhắn bất kỳ ai nhận cáp Lightning cũ của bạn rằng họ nên giao chúng cho người khác khi họ không còn cần đến chúng nữa. Điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Quyên góp cho chương trình tái chế cáp Lightning

Quyên góp cho chương trình tái chế cáp Lightning (Ảnh: Android Authority)

Nếu bạn không quen bất kỳ ai sử dụng iPhone, hãy cân nhắc đem những cáp sạc Lightning cũ đến các chương trình tái chế đồ điện tử. Ưu điểm ở đây là bạn có thể loại bỏ tất cả các dây cáp (và mọi thiết bị điện tử không sử dụng khác) của bạn chỉ trong một lần.

Tại Hoa Kỳ, mang tới Best Buy tại địa phương là cách dễ dàng nhất để xử lý việc tái chế cáp Lightning. Mỗi địa điểm Best Buy đều có thùng tái chế gần lối vào. Công ty chắc chắn sẽ chấp nhận cáp Lightning của người dùng cũng như bất kỳ món đồ điện tử nào mà họ có. Chỉ cần đặt những thứ không còn sử dụng nữa vào hộp tái chế, Best Buy sẽ xử lý nó.

Nếu bạn không sống ở Bắc Mỹ hoặc không có trụ sở Best Buy nào ở gần nhà bạn, bạn có thể khám phá những cách khác để quyên góp dây cáp của mình. Một ý tưởng hay là liên hệ với các trường công lập ở địa phương của bạn. Hầu hết các trường học đều có chương trình công nghệ và họ có thể sử dụng một số cáp Lightning. Ngay cả khi họ không thể, họ gần như chắc chắn sẽ có thể giới thiệu cho bạn các chương trình khác liên quan đến STEM trong khu vực bạn đang sinh sống. Tương tự như vậy, có thể có các chương trình của thành phố cần người dân đóng góp các món đồ công nghệ không còn được sử dụng.

Sử dụng bộ chuyển đổi để kéo dài tuổi thọ của cáp Lightning

Sử dụng bộ chuyển đổi để kéo dài tuổi thọ của cáp Lightning (Ảnh: Android Authority)

Nếu bạn không muốn tặng hay quyên góp cáp Lightning của mình cho bạn bè hoặc các tổ chức tái chế, bạn hoàn toàn có thể mua bộ chuyển đổi để có thể tiếp tục sử dụng cáp sạc Lightning của mình.

Trên thị trường có bán rất nhiều bộ chuyển đổi Lightning sang USB-C. Những bộ chuyển đổi này cho phép bạn biến đầu Lightning thành USB-C, qua đó bạn vẫn có thể sử dụng cáp sạc Lightning để sạc các thiết bị có cổng USB-C.

Tuy nhiên các chuyên gia không khuyến khích bạn sử dụng phương pháp này vì nó có thể là nguyên nhân khiến cho lượng rác thải công nghệ trong tương lai ngày càng tăng. Vì vậy nếu được hãy tặng lại cáp sạc Lightning của mình cho bạn bè hoặc đưa nó cho các tổ chức tái chế đồ điện tử.

Theo Android Authority