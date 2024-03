Dữ liệu cá nhân được bảo vệ thế nào khi chi trả an sinh xã hội qua VNeID?

VietTimes – "Quá trình chi trả liên quan nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, do vậy phải đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân", đại diện C06 nói.

Dự kiến từ tháng 4, VNeID tích hợp tính năng an sinh xã hội, cho phép thí điểm chi trả tiền trợ cấp qua tài khoản ngân hàng liên kết, thay vì dùng tiền mặt như hiện nay. Sau ngày 1/7/2024, hệ thống sẽ hoàn thiện và chính thức triển khai.

Tại tọa đàm "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân" vừa diễn ra, thiếu tá Đào Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân - Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 của Bộ Công an), cho biết quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ LĐTB&XH, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình, xin ý kiến thống nhất.

Quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, cũng như công tác tuyên truyền để người dân nhận thức và thụ hưởng những tiện ích rất thuận tiện qua ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.

Về góc độ pháp lý, hiện nay, việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản thanh toán đang thí điểm, dự kiến sau ngày 1/7 sẽ hoàn thiện và chính thức triển khai.

"Quá trình chi trả liên quan rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, do vậy phải đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân", đại diện C06 nói.

Bộ LĐTB&XH cùng Bộ Công an luôn luôn phải làm sạch, cập nhật dữ liệu về an sinh xã hội, từ đó đồng bộ với tài khoản thanh toán của ngành ngân hàng và tất cả mọi dữ liệu đều được khớp.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ rút ngắn quy trình để kết hợp với Bộ Công an, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Bộ LĐTB&XH toàn trình trong quá trình chi trả từ Kho bạc Nhà nước đến người dân trên một hệ thống, giải quyết trong thời gian thực.

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Đề án 06 mà các bộ, ngành, địa phương phải hiệp đồng thì dịch vụ này mới thực sự đem lại tiện ích cho người dân", Thiếu tá Đào Đình Nam nói.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó vụ trưởng Vụ Kiểm soát Chi (Kho bạc Nhà nước) cho rằng việc liên thông được dữ liệu giữa các cơ quan khác nhau đảm bảo sạch, sống, đúng đối tượng, đúng mục đích là yếu tố then chốt. Chính vì vậy, việc sớm triển khai xây dựng hệ sinh thái thanh toán qua ứng dụng VNeID là hết sức cần thiết trong tương lai.

Lãnh đạo Vụ Kiểm soát cho biết thêm hiện nay, việc thanh toán vẫn qua khâu trung gian, chưa phải trực tiếp từ ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở các chính sách, định hướng sắp tới, chúng ta có thể triển khai trực tiếp từ ngân sách Nhà nước đến người thụ hưởng. Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng quy trình, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ đó.

Sắp tới, Kho bạc Nhà nước thực hiện quy trình chi trả an sinh xã hội tương tự như theo quy trình chi trả lương. Cụ thể, Bộ LĐTB&XH sẽ phối hợp với cơ quan công an để trao đổi xác thực thông tin chính xác về các đối tượng thụ hưởng để lập bảng thanh toán, sau đó cơ quan LĐTB&XH sẽ lập hồ sơ đề nghị thanh toán với Kho bạc Nhà nước.

Sau khi thực hiện công tác kiểm soát xong thì kho bạc sẽ đưa dữ liệu bảng thanh toán lên cổng trao đổi dữ liệu. Quy trình này khác và tiến bộ hơn so với trước đây ở chỗ các đơn vị chuyển lên dịch vụ công trực tuyến thì Kho bạc Nhà nước sẽ phải in, phục hồi bảng thanh toán và mang bảng thanh toán ra ngân hàng thương mại để thanh toán. Như vậy, dữ liệu được đảm bảo an toàn, chính xác.