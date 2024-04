Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng hút khách dịp lễ 30/4 - 1/5 bằng nhiều sản phẩm ấn tượng

Hàng loạt sản phẩm hấp dẫn được tung ra

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 và gia tăng trải nghiệm cho người dân, ngành du lịch đã triển khai chương trình du lịch Đà Nẵng với nhiều hoạt động, lễ hội hấp dẫn.

Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ năm nay là chương trình khai trương mùa du lịch biển với chủ đề "Sóng mùa hè" từ ngày 26/4 đến 1/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà; các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành… Chương trình sẽ có gần 20 hoạt động gồm: lễ khai mạc, thả diều nghệ thuật, không gian ẩm thực - lưu niệm, triển lãm tượng cát nghệ thuật, hoạt động trình diễn thể thao biển, hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024, giải bơi biển Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024…

Bên cạnh đó, lễ hội Bóng đá Việt Nam - Brazil từ ngày 27/4 đến 28/4 gồm chuỗi hoạt động: trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam; chương trình âm nhạc tại sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng); lễ hội biển - Gala Dinner; ra mắt Trung tâm Bóng đá Brazil… là những điểm nhấn dành cho du khách đến Đà Nẵng trong dịp này.

Cùng chung tay với ngành du lịch, các khu, điểm du lịch cũng có nhiều hoạt động thu hút khách, cùng chính sách giảm giá đến 20-40%. Cụ thể, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức lễ hội Mặt trời với show "Diễu hành Aurora" tôn vinh vẻ đẹp cao quý của thần Mặt Trời, quy tụ gần 40 nghệ sĩ quốc tế trình diễn các loại hình nghệ thuật; hay liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế sẽ diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, trình diễn các thể loại như nhảy múa Tango, Samba, Malambo và trình diễn ảo thuật... Đặc biệt, từ ngày 15/4, lần đầu tiên Bà Nà Hills mang loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam "Rối Việt" phục vụ du khách.

Biển du lịch Đà Nẵng sẵn sàng đón khách trong dịp lễ 30/4-1/5

Một điểm nhấn khác là trải nghiệm dù lượn tại bán đảo Sơn Trà. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bay dù lượn là loại hình thể thao mạo hiểm, phù hợp với những người đam mê trải nghiệm, khám phá. Khi trải nghiệm dù lượn cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp, khách sẽ có dịp khám phá một Đà Nẵng ở độ cao gần 700m so với mực nước biển.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dự báo tình hình du lịch sẽ khả quan trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt là thị trường khách ngoại. Dự báo số lượng khách đến Đà Nẵng sẽ đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu máy bay.

"Nhìn bức tranh tổng thể, Đà Nẵng vẫn là điểm đến được khách quốc tế yêu thích. Các thị trường chính vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, và có sự tăng trưởng tích cực từ thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Philippines…", bà An nói.

Cũng theo bà An, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đang tích cực làm việc với nhiều bên để tìm kiếm những chuyến bay charter đến TP trong bối cảnh thị trường khách Trung Quốc chưa hoàn toàn phục hồi. Sở Du lịch đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc để tìm kiếm lối đi phù hợp cho thị trường khách này.

"Với sự sụt giảm đáng kể về số lượng chuyến bay nội địa, chúng tôi tập trung đẩy mạnh các chuyến bay quốc tế, tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để tăng các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng", bà An cho hay.

Khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường sắt

Dịch chuyển từ hàng không sang đường bộ, đường sắt

Có mặt tại Đà Nẵng từ rất sớm để tận hưởng chuỗi hoạt động du lịch tại địa phương, chị Diệu Hoa, du khách Hà Nội cho hay, vé máy bay quá cao, cộng với đặt khó nên gia đình đã sử dụng tàu hoả để vào Đà Nẵng.

“Thật sự đó là một trải nghiệm thú vị. Sau hành trình 1 ngày, gia đình 3 người chúng tôi đã có mặt tại bãi biển đẹp nhất hành tinh này và sẵn sàng cho kỳ nghỉ tại Đà Nẵng trong 3 ngày đến”, chị Hoa chia sẻ

Còn anh Anh Minh, du khách đến từ Hải Dương cho biết, gia đình đã đến Đà Nẵng bằng xe ô tô cá nhân sau khi không thể đặt được vé máy bay và giá vé quá cao. “Dừng ở 2 chặng di chuyển, chúng tôi đã có mặt tại Đà Nẵng để tận hưởng lễ hội điêu khắc trên cát đã cho thấy đi du lịch đường bộ cũng không quá vất vả”, anh Minh cho hay.

“Nếu tính về chi phí thì cả gia đình đi ô tô vào Đà Nẵng rẻ hơn rất nhiều so với vé máy bay, chỉ có bất tiện là mất thời gian di chuyển. Tuy nhiên được dừng lại ở các điểm trên đường đi cũng đem lại những trải nghiệm thú vị trong đợt du lịch lễ năm nay”, nam du khách nói.

Một góc bãi biển du lịch Đà Nẵng

Các du khách đến Đà Nẵng bằng tàu hoả và xe ô tô cá nhân kỳ vọng được trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng như: Lễ hội thả diều nghệ thuật trên biển; tận hưởng không gian ẩm thực - lưu niệm; triển lãm tượng cát nghệ thuật; tham quan Bà Nà Hills; ngắm cầu Rồng phun lửa; trải nghiệm du thuyền trên sông Hàn;…