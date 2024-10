Dự án nào đang khuấy đảo thị trường bất động sản Hà Nội cuối năm?

Điểm sáng nguồn cung cuối năm

Báo cáo thị trường quý 3/2024 của Savills cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nội ghi nhận hơn 12.000 căn hộ mới ra mắt, tập trung chính ở phía Tây và phía Đông thủ đô. Sức mua của thị trường rất khả quan khi tổng số căn bán được cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp trong 9 tháng lên tới 17.000 căn. Quý 3 áp đảo giao dịch với khoảng 7.000 căn, tăng 35% theo quý và 226% theo năm. Đáng chú ý, khu Tây “thống lĩnh” thị trường khi chiếm đến 63% nguồn cung sơ cấp và 78% số lượng giao dịch trong quý.

Cũng theo Savills, dự kiến trong quý cuối cùng của năm, Hà Nội đón nhận thêm 9.700 căn hộ mới, trong đó 88% đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án lớn, tập trung chính ở các đại đô thị ở phía Tây và phía Đông của thành phố. Như vậy, phía Tây và phía Đông Hà Nội tiếp tục xác lập vị thế ngôi vương về nguồn cung và giao dịch.

2 tòa cuối cùng của phân khu The Sola Park trở thành điểm nóng thị trường căn hộ phía Tây

Đại đô thị Vinhomes Smart City tiếp tục là tâm điểm khuấy đảo thị trường bất động sản phía Tây giai đoạn cuối năm khi nguồn cung căn hộ cuối cùng trong đại đô thị này chính thức được giới thiệu trên thị trường. Được biết, nguồn cung cuối cùng đến từ phân khu The Victoria và 2 tòa cuối của phân khu The Sola Park là The Avenue và The Sky. Trước đó, 3 tòa đầu tiên của The Sola Park đã trở thành hiện tượng của thị trường bất động sản khi nhanh chóng “đỏ bảng hàng” sau ít ngày mở bán. Không kém cạnh, The Victoria cũng “cháy hàng” chỉ sau thời gian ngắn chính thức ra hàng. Chính bởi vậy, 2 tòa cuối của The Sola Park chuẩn bị ra mắt hứa hẹn xác lập lại kì tích đó.

Căn hộ chung cư tiếp tục dẫn sóng thị trường

Căn hộ chung cư là phân khúc dẫn sóng thị trường trong những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn bất động sản đối mặt nhiều thách thức. Chính thách thức của thị trường đã làm bật các giá trị bền vững của dòng sản phẩm này. Hướng tới nhu cầu ở thực, hướng tới người dùng cuối, đáp ứng thanh khoản, dòng tiền và tiềm năng tăng giá – các yếu tố trên là nền tảng vững chắc cho sự lên ngôi và thăng hoa của căn hộ chung cư cả trên thị trường mua bán và cho thuê.

Bên cạnh đó, một thực trạng nan giải của bất động sản Hà Nội đã kéo dài nhiều năm nay là sự khan hiếm trầm trọng sản phẩm mới do vướng mắc thủ tục pháp lý, phê duyệt. Lực cầu của thị trường lại không ngừng tăng trưởng cùng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Cung ít, cầu cao khiến các sản phẩm tốt của những chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu khi ra hàng đều trở thành tâm điểm thị trường, tạo hấp lực mạnh với dòng tiền mua ở thực và đầu tư.

Theo dữ liệu của Savills, nguồn cung sơ cấp căn hộ trong quý 3 dù có cải thiện nhưng vẫn giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế này tiếp tục đẩy giá nhà tại Hà Nội leo thang. Giá bán sơ cấp hiện đang ở mức 69 triệu đồng/ m2, tăng 6% so với quý trước và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình của căn hộ trong quý 3/2024 là 51 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 41% so với năm ngoái. Giá thứ cấp trung bình tăng 17% mỗi năm kể từ năm 2020.

Những căn hộ cuối cùng của phân khu The Victoria đang được săn đón

Ở thời điểm hiện tại, những chủ đầu tư có dự án ra hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà đầu tư và người mua ở thực buộc phải “đãi cát” tìm sản phẩm giá trị. Chính bởi vậy, nguồn cung cuối cùng đến từ phân khu The Victoria và 2 tòa cuối của phân khu The Sola Park là The Avenue và The Sky được nhận định sẽ trở thành tâm chấn của thị trường bất động sản cuối năm.

Cùng sở hữu vị trí đắc địa trong đại đô thị, sức hút của The Victoria và The Sola Park không chỉ bởi đáp ứng đúng và trúng nhu cầu thị trường mà còn đến từ các yếu tố riêng biệt trong concept sản phẩm của mỗi dự án. Chính concept sản phẩm độc lạ kiến tạo nên các không gian sống lý tưởng, chất lượng cao, có sự đồng bộ, bài bản trong quy hoạch, tiện ích và dịch vụ khiến The Victoria và The Sola Park thu hút dân cư, là cơ sở tạo lập các cộng đồng dân cư tinh hoa và gắn kết.

Ngoài ra, uy tín và thương hiệu của MIK Group đã được khẳng định qua nhiều dự án lớn trên khắp dải đất hình chữ S là bảo chứng cho sự an tâm bền vững của mỗi khách hàng khi quyết định xuống tiền. Nguồn hàng cuối cùng của đại đô thị phía Tây là đáp án xác đáng cho bài toán mua ở và đầu tư của những khách hàng thông thái.