Đợt tăng giá bí ẩn của vàng khiến các nhà phân tích bối rối

Giá vàng đã tăng 7% chỉ trong hơn một tuần để đạt mức cao kỷ lục. Điều này khiến những người theo dõi thị trường lâu năm khó đưa ra lời giải thích về một trong những đợt tăng giá gây tò mò nhất của kim loại quý này.

Theo dữ liệu của LSEG, giá vàng tăng đột ngột đã nâng tài sản trú ẩn an toàn lên trên mức đỉnh trước đó đạt được vào tháng 12/2023, lên gần 2.195 USD/troy ounce vào thứ Sáu tuần trước. Một số nhà bình luận cho rằng diễn biến này là do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, điều này sẽ khiến tài sản không mang lại lợi nhuận trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng chất xúc tác cho đợt tăng giá vàng gần đây không liên quan gì tới những yếu tố từng thúc đẩy vàng tăng giá trong 16 tháng qua. Chúng bao gồm mức mua kỷ lục của ngân hàng trung ương và các hộ gia đình Trung Quốc, hoặc chiến sự ở Ukraine và Trung Đông.

“Đây là đợt tăng giá yên tĩnh nhất, khó hiểu nhất”, Nicky Shiels, nhà phân tích kim loại quý tại MKS Pamp, một nhà máy lọc và kinh doanh vàng Thụy Sĩ, cho biết. “Điều khiến vàng tăng từ 2.000 USD (tháng trước) lên trên 2.150 USD là điều khiến tôi phải đau đầu”.

Đợt tăng giá vàng mới nhất bắt đầu khi dữ liệu sản xuất của Mỹ hồi đầu tháng cho thấy sự sụt giảm lớn hơn so với dự báo. Điều này củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Các nhà phân tích cho biết, mức độ biến động của lãi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD dường như không hẳn là lý do chính dẫn đến sự phục hồi của vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với lãi suất, đã giảm 0,12 điểm phần trăm kể từ đầu tháng 3 xuống 4,5%, vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp 4,12% của tháng 1. Trong khi đó, đồng bạc xanh vẫn cao hơn so với giỏ 6 loại tiền tệ so với mức đầu năm.

“Trước đây khi có một đợt tăng giá từ 70 đến 80 USD, nó thường đi kèm với một chất xúc tác mới hoặc sự kiện rủi ro nào đó”, Suki Cooper, nhà phân tích tại Standard Chartered, cho biết. “Nhưng lần này không có diễn biến nào đáng kể”.

Trong hôm đầu tuần này, vàng được giao dịch ở mức 2.182 USD/troy ounce, sau khi số liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 12 và tháng 1 bị điều chỉnh giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng hơn vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay.

Rhona O'Connell, nhà phân tích tại công ty môi giới hàng hoá StoneX, cho biết có nhiều yếu tố có thể khiến giá vàng tăng cao, chẳng hạn như căng thẳng địa chính trị, căng thẳng trong hệ thống ngân hàng ở Mỹ gia tăng và cuộc bầu cử sắp diễn ra ở một số quốc gia trong năm nay.

Tuy nhiên, bà cho rằng không có yếu tố nào trong số đó đứng sau động thái tăng giá của tuần trước. “Không có gì cụ thể hoặc hữu hình mà chúng tôi có thể chỉ ra ngoài hoạt động giám sát chặt chẽ của Fed”, bà nói.

Việc thiếu dữ liệu sẵn có về các dòng chảy trên thị trường đã dẫn đến một số thông tin đồn đoán cho rằng việc mua vàng không cần kê đơn của những người mua lén lút, khó theo dõi, đã kéo giá vàng lên cao.

Bernard Dahdah, nhà phân tích hàng hóa cao cấp tại ngân hàng Natixis của Pháp, cho biết những biến động khiêm tốn gần đây của đồng USD và lợi suất trái phiếu cũng như dòng vốn tiếp tục chảy ra khỏi các quỹ ETF đã khiến cho việc xác định sự phục hồi của vàng trở nên khó khăn hơn, do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed thay đổi.

Vị chuyên gia cũng không thể khẳng định rằng giá vàng tăng là do nhu cầu mới từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc cũng như việc ngân hàng trung ương nước này tăng cường hoạt động mua vàng, bởi các tổ chức chính thức có xu hướng mua vàng chậm và không muốn thu hút sự chú ý.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, số lượng hợp đồng tương lai vàng đang lưu hành trên Comex đã tăng 30% kể từ ngày 28/2, trong khi vị thế mua ròng tăng khoảng 64.000 lên 208.000 hợp đồng vào thứ Ba tuần trước.

Một số người tin rằng sự phục hồi của thị trường vàng là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất. Carsten Menke, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thế hệ tiếp theo tại Julius Baer, ​​cho biết: “Việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất không phải là điều được báo trước”.

Theo Financial Times