Bà Harris chỉ trích "Lệnh cấm phá thai của Trump"

Phó Tổng thống Kamala Harris đã chỉ trích điều mà bà gọi là “Lệnh cấm phá thai của Trump” trong một cuộc tranh luận hết sức sôi nổi.

Bà Harris nói: “Người ta không cần phải từ bỏ đức tin hoặc niềm tin sâu sắc của mình để đồng ý với chính phủ và Donald Trump, chắc chắn không nên bảo một phụ nữ phải làm gì với cơ thể của họ”.

Bà cho biết các chính sách phá thai của ông Trump không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân, điều mà bà gọi là “vô đạo đức”.

Bà Harris cũng chỉ ra việc ông Trump lựa chọn các Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ trong thời gian ông làm Tổng thống, điều mà bà liên kết với việc lật ngược vụ Roe kiện Wade.

Roe kiện Wade là một quyết định năm 1973 mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó Tòa án phán quyết rằng Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế quá đáng.

“Hãy hiểu làm thế nào chúng ta đến được đây”, bà nói.

Bà Harris sau đó tiếp tục nói rằng cô ấy sẽ “tự hào” ký một dự luật thành luật khôi phục các biện pháp bảo vệ trong vụ Roe kiện Wade nếu được bầu làm Tổng thống.

Phó tổng thống nói: “Theo tôi, người dân Mỹ tin rằng một số quyền tự do nhất định - đặc biệt là quyền tự do đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình - không nên do chính phủ đưa ra”.