Do Kwon lần đầu lộ diện sau lệnh truy nã đỏ

Ngày 18/10, Do Kwon đã xuất hiện trên kênh YouTube chuyên về tiền số UnChained Podcast để chia sẻ về những nghi vấn đang hướng về mình.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi trước ống kính, nhà đồng sáng lập Terraform Labs cho rằng những cáo buộc từ phía công tố viên Hàn Quốc là bất hợp pháp và có động cơ chính trị, theo TechCrunch.

Do Kwon cho biết vẫn chưa nhận được bản sao truy nã đỏ của Interpol và hiểu rằng lệnh này không bao gồm lệnh truy nã quốc tế. Kwon khẳng định vẫn đang tuân thủ những yêu cầu do công tố viên đưa ra.

“Mọi quốc gia đều có thể giải thích truy nã đỏ theo cách họ thấy phù hợp”, Do Kwon nói, đồng thời thông báo rằng đang có kế hoạch kháng cáo và làm mọi thứ để đạt được kết quả tốt hơn.

Được biết, vào tháng trước, Interpol đã đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với nhà sáng lập người Hàn Quốc này sau khi các công tố viên yêu cầu tạo điều kiện cho cảnh sát quốc tế trao đổi thông tin và yêu cầu bắt giữ. Vào đầu tháng này, nhà chức trách Hàn Quốc yêu cầu Do Kwon giao nộp hộ chiếu trong vòng 14 ngày trước khi có nguy cơ bị thu hồi.

"Kể từ cuối năm ngoái tôi đã không sống ở Hàn Quốc", Do Kwon cho hay. Ông cũng phản bác các thông tin cho rằng mình đang chạy trốn, song từ chối tiết lộ nơi đang cư trú với lý do lo ngại về an ninh cá nhân và quyền riêng tư.

Kwon cũng bày tỏ thất vọng trước sự “quan tâm quá mức” của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC). Ông cho rằng chính phủ Hàn Quốc cũng như FSC không coi tiền điện tử là chứng khoán nên những điều chỉnh trong lĩnh vực này không nằm trong phạm vi quyền hạn của họ.

Stablecoin UST và tiền điện tử LUNA của Hệ sinh thái Terra đã đồng loạt sụp đổ chỉ trong vài ngày vào tháng 5 năm nay, thổi bay tài sản của vô số cá nhân. Nhà sáng lập đã tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thất bại này. Dẫu vậy, Kwon vẫn tin tưởng rằng thế giới vẫn cần tiền phi tập trung.

“Tôi thực sự nghĩ rằng việc xây dựng tiền phi tập trung là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà tiền điện tử cần phải giải quyết. Xét theo các quy định gần đây đối với việc giám sát các giao dịch và bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần làm việc như thế nào để hướng tới tương lai phi tập trung”, ông chia sẻ.

Do Kwon cũng kêu gọi các nhà phát triển rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình để cố gắng tạo ra tiền phi tập trung không chỉ chống lại sự kiểm duyệt mà còn “mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn và có khả năng thất bại thấp”.

Ngoài ra, Kwon cũng xác nhận mình không còn làm việc trên Luna Classic - nền tảng ban đầu của Terra./.

Nguồn tham khảo: TechCrunch