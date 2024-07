Diễn biến mới liên quan 10.000 tỷ đồng trái phiếu của Saigon Glory

Vừa qua, Công ty TNHH Saigon Glory mua lại trước hạn 99,6 tỷ đồng của lô trái phiếu SGL-2020.03, giảm giá trị lưu hành xuống 850,5 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 22/6/2020 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 6/2023, song được gia hạn đến tháng 6/2025.

Cũng trong tháng 6/2024, Saigon Glory đã nhiều lần mua lại trái phiếu trước hạn, giảm tổng giá trị lưu hành của 10 lô trái phiếu (từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10) xuống 9.213 tỷ đồng.

Việc mua lại trái phiếu trước hạn này nằm trong thỏa thuận của Saigon Glory với trái chủ đạt được vào hồi tháng 2/2024. Cụ thể, toàn bộ các lô trái phiếu trên sẽ được kéo dài thời gian đáo hạn từ 1-2 năm và sẽ được mua lại theo tiến độ.

Theo đó, 3 lô trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.03, có ngày đáo hạn vào tháng 6/2023, sẽ được gia hạn đến tháng 6/2025.

Với các lô trái phiếu SGL-2020.04 và SGL-2020.05, ngày đáo hạn được dời từ tháng 7/2023 sang tháng 7/2025.

5 lô còn lại, từ SGL-2020.06 đến SGL-2020.10, cùng đáo hạn vào tháng 8/2025, sẽ được gia hạn tới tháng 11/2026.

Trong thời gian gia hạn, Saigon Glory sẽ mua lại trước hạn nợ gốc trái phiếu của mỗi lô ngay khi có thể nhưng sẽ không muộn hơn tiến độ được đề ra định kỳ với tỷ lệ thanh toán tăng dần mỗi kỳ. Đối với 5 lô từ 01-05, việc mua lại gốc sẽ chia thành 6 kỳ, còn 5 lô từ 06-10 sẽ được chia thành 7 kỳ.

Dự án Khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon)

Năm 2020, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã thu xếp cho Saigon Glory phát hành 10 lô trái phiếu giá trị 10.000 tỷ đồng cho gần 4.000 trái chủ. Mục đích là để thực hiện dự án Khu văn phòng – thương mại – dịch vụ – căn hộ – khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM (Khu Tứ giác Bến Thành). Trong đó, 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 6/7/2023 và 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 8/2025.

Tuy nhiên, Saigon Glory không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn, dẫn đến việc yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo.

Điều đáng nói, theo ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo, Saigon Glory không thể hiện thiện chí hợp tác làm việc, liên tục kéo dài thời gian bàn giao tài sản đảm bảo, gây cản trở việc xử lý tài sản và tăng thêm thiệt hại cho trái chủ.

Về Saigon Glory, doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, do ông Vũ Quang Bảo (em trai ông Vũ Quang Hội - chủ tịch Tập đoàn Bitexco) làm chủ tịch HĐTV. Đơn vị này được giao làm chủ đầu tư dự án Khu Tứ giác Bến Thành, có tên gọi thương mại là The Spirit of Saigon.

Tới tháng 5/2021, cơ cấu nhân sự của Saigon Glory xuất hiện những gương mặt mới phần nào hé lộ về sự góp mặt của các “tay chơi” khác tại dự án đất vàng thuộc Khu tứ giác Bến Thành. Cụ thể, có 3 cá nhân được uỷ quyền đại diện cho 100% vốn góp của Saigon Glory, gồm: ông Vũ Quang Bảo, chủ tịch HĐTV, đại diện phần vốn góp 2.100 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ; ông Trịnh Quang Công, tổng giám đốc, đại diện cho phần vốn góp 2.800 tỷ đồng, tương đương 40% vốn điều lệ và ông Nguyễn Anh Đức, thành viên hội đồng thành viên, đại diện cho phần vốn góp 2.100 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ.

Dự án sau đó được Masterise vào phát triển và đổi tên thành One Central HCM. Ít lâu sau, Viva Land (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thế chỗ Masterise và đổi tên dự án thành Pearl. Tuy nhiên, đến nay, tương lai của dự án này vẫn để ngỏ.

Liên quan đến Khu Tứ giác Bến Thành, Công ty Cổ phần Bất động sản Nhật Quang và Công ty Cổ phần Smart Dragon - 2 đơn vị ít nhiều liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, từng ký các thoả thuận đặt cọc mua dự án với Saigon Glory vào ngày 31/12/2020. Song, nguồn tin cho thấy hợp đồng mua bán dự án giữa các đơn vị đã không thành công.