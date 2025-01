Địa phương nào có kinh tế lớn nhất Việt Nam?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2024, TP.HCM và Hà Nội không nằm trong top 20 địa phương có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, nhưng vẫn là hai thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Trong đó, TP.HCM ở vị trí dẫn đầu với quy mô 1,78 triệu tỷ đồng theo giá hiện hành. Hà Nội đứng thứ hai với 1,43 triệu tỷ đồng.

TP.HCM đứng vị trí dẫn đầu về quy mô kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) năm 2024 theo giá so sánh 2010 đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng 7,17%. Quy mô GRDP năm 2024 theo giá hiện hành đạt xấp xỉ 1,78 triệu tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, kinh tế thành phố năm 2024 tiếp tục duy trì đà phục hồi ổn định. Mức tăng trưởng có xu hướng hồi phục tích cực, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước: Quý I tăng 6,54%; quý II tăng 6,31%; quý III tăng 7,33%; quý IV tăng 7,92%.

TP.HCM ở vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế trong năm 2024.

Ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành công nghiệp đang từng bước chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động sang các ngành công nghệ cao và xanh.

Cụ thể, mức tăng trưởng của khu vực dịch vụ là 7,7%, chiếm 65,5% GRDP và đóng góp 68,8% vào mức tăng GRDP. Trong đó, hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng tích cực góp phần thúc đẩy dịch vụ logistic, vận tải.

Ngành công nghiệp tiếp tục phục hồi (tăng 7,26%) và chiếm 18,2% GRDP, đóng góp 20,1% vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM, tuy nhiên tốc độ phục hồi còn chậm. Ngành chế biến, chế tạo là trụ cột của ngành công nghiệp nhưng có mức tăng thấp hơn so với toàn ngành công nghiệp (tăng 5,85%).

Hoạt động xây dựng tăng 4,86%, chiếm 3,5% GRDP nhưng chỉ đóng góp 2,4% vào mức tăng GRDP. Công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM được đánh giá là không đạt mục tiêu đặt ra đã ảnh hưởng đáng kể tăng trưởng ngành xây dựng và cộng hưởng các ngành khác qua đó làm giảm đà tăng trưởng kinh tế thành phố.

Môi trường kinh doanh trên địa bàn TP.HCM bị đánh giá là chưa có chuyển biến tích cực khi số doanh nghiệp tham gia vào thị trường giảm 3,1% và số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2024 ước thực hiện 508.553 tỷ đồng, vượt 5,3% dự toán và tăng 13,3% so với năm 2023. Tổng chi (trừ tạm ứng) ước thực hiện 127.461 tỷ đồng, đạt 85% dự toán và tăng 40% so với năm 2023.

Hà Nội đứng thứ hai với quy mô kinh tế 1,43 triệu tỷ đồng

Tương tự, động lực tăng trưởng chính của Hà Nội tới từ khu vực dịch vụ, tăng 7,14% so với cùng kỳ, góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất, hơn 65,6% trong cơ cấu GRDP của Thủ đô. Còn lại là công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp lần lượt chiếm 22,79% và 1,96%.

Hà Nội đứng thứ hai với quy mô kinh tế 1,43 triệu tỷ đồng.

2024 là năm ghi nhận mức thu ngân sách kỷ lục của TP.HCM và Hà Nội, trên 500.000 tỷ đồng. Mức này góp khoảng một nửa vào tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm (hơn 2 triệu tỷ đồng).

Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có sự trái ngược giữa hai đầu tàu kinh tế. Hà Nội có thêm khoảng 2,2 tỷ USD, tăng 30% so với năm trước đó. Trong khi, vốn ngoại rót vào TP HCM đạt 4,85 tỷ USD, giảm gần 19% so với cùng kỳ.

Bình Dương, Đồng Nai duy trì phong độ

Ở vị trí thứ ba là Bình Dương với GRDP năm 2024 tăng 7,48% so với năm 2023, chủ yếu dựa vào khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 7,71%, đóng góp 5,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Quy mô GRDP của Bình Dương năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 520.205 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 181,2 triệu đồng/năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Bình Dương ước tăng 7,6% (năm 2020 tăng 8,02%, năm 2021 tăng 4,5%; 2022 tăng 8,8%, 2023 tăng 4,9%). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,9 tỷ USD, tăng 23,8% so với năm 2023. Lũy kế đến 31/12/2024, toàn tỉnh có 4.399 dự án FDI với tổng vốn 42,5 tỷ USD.

Đoạn sông Đồng Nai là ranh giới tự nhiên Đồng Nai và Bình Dương.

Giữ vững vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng về quy mô kinh tế, năm 2024, Đồng Nai ghi nhận GRDP theo giá hiện hành đạt 493.819 tỷ đồng, tăng 8,02% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu đề ra (từ 6,5% đến 7%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (5,41%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 148,94 triệu đồng/người (vượt mục tiêu 148 triệu đồng/người).

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ước tính tăng 8,15% so cùng kỳ (cao hơn nhiều so với mức tăng 5,27% của năm 2023). Thu hút FDI đạt khoảng 1,48 tỷ USD, tăng 27,52% so cùng kỳ.

Hải Phòng lần đầu lọt vào nhóm quy mô kinh tế lớn nhất nước

Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 5 với GRDP năm 2024 ước đạt 288.492 tỷ đồng

Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 5 với GRDP năm 2024 ước đạt 288.492 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 11,01% so với năm trước, cao hơn mức bình quân chung cả nước và đứng thứ nhất vùng Đồng bằng Sông Hồng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (11,5%-12%).

Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 445.995 tỷ đồng, tương đương 18,36 tỷ USD, giúp Hải Phòng lần đầu tiên lọt vào nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 2024 cũng đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp thành phố duy trì tăng trưởng hai con số, với sản xuất công nghiệp tăng 15,43%, thu ngân sách Nhà nước đạt 118.255,3 tỷ đồng, vượt 20,86% dự toán Trung ương giao.