Đầu tư công nghệ để bắt kịp xu thế phát triển bền vững khu công nghiệp

Ứng dụng công nghệ giải “bài toán” khu công nghiệp

Trong tổng số 418 khu công nghiệp có giấy phép thành lập trên cả nước, tới nay, 298 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, suốt một thời gian khá dài, vì các hệ thống kỹ thuật (an ninh, chiếu sáng, xử lý nước thải…) hoạt động độc lập, không có tính kết nối, các khu công nghiệp đối mặt với nhiều “bài toán” như: Khi xảy ra tình trạng trộm cắp, hỏa hoạn, đổ trộm rác…, không thể phản ứng kịp thời, không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực kiểm kê tài sản; Hệ thống xử lý nước thải phức tạp, không có tính tập trung, kiểm soát không hiệu quả; Tốn nhân lực đọc chỉ số công tơ điện/nước mà vẫn có lúc bị sai, không nắm bắt kịp thời mức tiêu thụ hàng ngày; Thủ tục đăng ký xe ra/vào phức tạp, mất nhiều thời gian; Chưa có công cụ để liên kết cộng đồng khách thuê, giao tiếp hiệu quả giữa khách hàng với đơn vị quản lý vận hành…

Nhiều năm kinh nghiệm đầu tư, quản lý vận hành 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.500ha, nằm rải rác ở nhiều tỉnh/thành trên cả nước, ROX Group (tiền thân là Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) hiểu rất rõ những bất cập nêu trên.

Nhiệm vụ tìm “lời giải” cho các “bài toán” hiện hữu của khu công nghiệp đã được lãnh đạo ROX Group giao cho đội ngũ TNTech - công ty công nghệ chuyên phát triển các giải pháp phục vụ lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng và khách sạn nghỉ dưỡng.

ROX Group ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và vận hành khu công nghiệp.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đội ngũ TNTech mạnh dạn “đón đầu”, ứng dụng những công nghệ mới nhất như hệ thống vật lý ảo, IoT (Internet kết nối vạn vật), Big data (dữ liệu lớn) và AI (trí tuệ nhân tạo)… để xây dựng giải pháp khu công nghiệp thông minh với đa dạng tính năng: Văn phòng thông minh; năng lượng thông minh, quản lý tài sản thông minh; vận tải thông minh; môi trường thông minh… Giải pháp được xây dựng, phát triển theo các tiêu chuẩn ISO như: ISO 27001:2022 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin; ISO/TR 37152:2016 về Hạ tầng cho cộng đồng thông minh; ISO 55001:2014 về Quản lý tài sản, và các tiêu chuẩn công nghệ khác như: NGSI-LD, Openld Connect, SAML 2.0 & OAuth2…

Hệ sinh thái Khu công nghiệp thông minh do đội ngũ TNTech nghiên cứu triển khai nhanh chóng được ứng dụng trước hết tại các Khu công nghiệp Tân Trường (Hải Dương) và Quế Võ (Bắc Ninh).

Ông Hồ Anh Thắng, Giám đốc Giải pháp của TNTech cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng quản lý tập trung tích hợp, thu thập tất cả dữ liệu từ hệ thống kỹ thuật và các loại cảm biến bằng công nghệ mới như điện toán biên, IoT và AI… Module tích hợp giúp kết nối hệ thống xử lý nước thải, quản lý năng lượng, đèn đường, phòng cháy chữa cháy…, liên tục thu thập và lưu trữ dữ liệu, từ đó tổng hợp lên báo cáo và đưa ra dự báo để phục vụ công tác quản trị, điều hành. Dữ liệu được tập trung quản lý tại lõi của hệ thống, kết nối với các ứng dụng liên quan như Quản lý vận hành, Quản lý tài sản, ERP…, đáp ứng nhu cầu tương tác của đơn vị quản lý khu công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ việc làm, suất ăn..., và sẵn sàng để các hệ thống của bên thứ ba tích hợp khi có nhu cầu”.

Trong năm 2022 – 2023, Giải pháp Khu công nghiệp thông minh của TNTech được triển khai tại 2 khu công nghiệp cho Công ty Vận hành Khu công nghiệp IMC, doanh thu đạt 8 tỷ đồng; Năm 2024 triển khai tại 4 khu công nghiệp cho Công ty Nam Quang, doanh thu đạt 16 tỷ đồng; Năm 2025 dự kiến triển khai cho 8 khu công nghiệp của Công ty Phát triển khu công nghiệp EIP và Công ty Sông Lô, doanh thu dự kiến 34 tỷ đồng.

Hiệu quả thực tiễn của Giải pháp Khu công nghiệp thông minh do TNTech nghiên cứu triển khai đã được ghi nhận bằng một số giải thưởng uy tín như: Smart City 2023, Sao Khuê 2024…

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, hệ sinh thái khu công nghiệp thông minh kết hợp giữa công nghệ, hạ tầng và dịch vụ thông minh đã, đang và sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất hoạt động của các khu công nghiệp do ROX Group đầu tư, qua đó chung tay thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ thu hút vốn FDI, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ thị trường bất động sản khu công nghiệp. Hai từ khóa: Xanh – Thông minh được nhà đầu tư bất động sản công nghiệp ưu tiên quảng bá như một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đang hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững (ESG).

Các dự án khu công nghiệp của ROX Group cũng đang hòa theo xu thế Xanh - Thông minh với khá nhiều tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, cơ sở vật chất, tiện ích đô thị..., có sự tùy biến linh hoạt với đặc điểm của từng khu công nghiệp, nhằm giảm dấu vết carbon nhờ quy trình vận hành xanh.

Tại Trung tâm điều hành khu công nghiệp thông minh ở Khu công nghiệp Quế Võ, ngoài màn hình lớn tại trung tâm còn có nhiều màn hình nhỏ để từng cán bộ vận hành các hệ thống riêng biệt.

Hệ sinh thái Khu công nghiệp thông minh do TNTech phát triển đang được triển khai tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

“Đây là hệ thống quản lý năng lượng, tự động thu thập chỉ số công tơ điện, nước theo thời gian thực, cảnh báo tức thời mức tiêu thụ khi phát sinh đột biến hoặc bị rò rỉ, thất thoát… Còn đây là hệ thống quản lý giám sát tự động hệ thống chiếu sáng nhằm tiết kiệm chi phí vận hành và tiền điện. Kia là hệ thống an ninh thông minh, giúp cảnh báo sớm và kịp thời 24/24 các hành vi trộm cắp, vượt rào, báo cháy, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, quản lý phương tiện vào/ra, hạn chế gian lận của nhân viên an ninh. Khi xảy ra các sự cố an ninh an toàn, ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động cảnh báo về Trung tâm điều khiển để điều động lực lượng phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường với tuyến đường tối ưu nhất, đồng thời thông báo tới khách hàng, lực lượng chức năng xử lý tùy theo mức độ cảnh báo. Ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tăng hiệu suất, hiệu quả vận hành khu công nghiệp mà còn giúp chúng tôi hướng tới phát triển bền vững, đảm bảo các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) thông qua việc giảm khí thải carbon, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm sai sót trong quy trình…”, một cán bộ vận hành hào hứng giải thích các tính năng thiết thực của ứng dụng công nghệ tại Trung tâm điều hành khu công nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh thay đổi từng ngày, xác định tốc độ làm nên sự khác biệt cho doanh nghiệp, lãnh đạo ROX Group đang tiếp tục đầu tư những công nghệ mới nhất để “bứt tốc”.

Theo lãnh đạo ROX Group, giải pháp khu công nghiệp thông minh là “át chủ bài” giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường khả năng cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.

Sự thay đổi theo hướng bền vững, tiệm cận yêu cầu quốc tế về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của các dự án khu công nghiệp do ROX Group đầu tư sẽ là yếu tố tích cực giúp nhanh chóng thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, cũng như cam kết của Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu - COP26 (phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050).

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, bên cạnh nỗ lực duy trì vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu tại thị trường Việt Nam, ROX Group còn hướng đến mục tiêu khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nắm bắt thời cơ để thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu. ROX Group sẽ là thương hiệu uy tín về năng lực triển khai quy mô lớn các dự án trong nước và quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường”, đại diện ROX Group nhấn mạnh.