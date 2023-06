Đào tạo các công nghệ mới, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Internet cho sinh viên

Ngày 28/6/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) tổ chức Workshop “Thanh niên và Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh”. Workshop nằm trong chuỗi sự kiện của Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023. Workshop đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham dự.

Các thảo luận tại workshop cho thấy, trong kỷ nguyên thông minh, cũng như các quốc gia khác, Việt Nam đang trong tiến trình phát triển của những công nghệ tiên tiến hiện đại như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), điện toán đám mây,… Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin vô cùng lớn. Lĩnh vực này hứa hẹn là một thị trường tiềm năng để các kỹ sư, lập trình viên, start-up tương lai nghiên cứu và đầu tư.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mãnh mẽ, thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc làm chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam. Thực tế cho thấy, để có thể đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức am hiểu về Internet, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn do tốc độ phát triển công nghệ kỹ thuật quá nhanh trong khi kiến thức chưa được cập nhật kịp thời. Do vậy, việc trau dồi và chủ động cập nhật những kiến thức về Internet và an toàn Internet đối với sinh viên là những yêu cầu thiết yếu, giúp các bạn sinh viên trở thành lực lượng có kiến thức về Internet và là công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số hiện nay.

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Giám đốc VNNIC đã nhận định: “Cộng đồng sinh viên là NextGen - tương lai của Internet Việt Nam. Do đó, trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên được đào tạo về kiến thức về các công nghệ mới và vấn đề an toàn sử dụng Internet, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng; sinh viên được định hướng tham gia hệ sinh thái quản trị Internet, đồng thời được giới thiệu các chương trình đào tạo của VNNIC, APNIC dành cho sinh viên trong tương lai”.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám Đốc Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu tại Workshop.

Lãnh đạo VNNIC cho biết, nhận thức được vai trò của sinh viên đối với tương lai của Internet, VNNIC đã kết nối đưa nguồn lực chuyên gia quốc tế, trong nước tổ chức các chương trình đào tạo về tài nguyên, quản trị Internet cho sinh viên các trường đại học công nghệ trên cả nước. Hoạt động này được tổ chức từ năm 2022, và đến năm 2023 được mở rộng cả quy mô, chất lượng.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động dành cho sinh viên 2023 - Chương trình Program For Youth 2023, ngày 30/5, Workshop về các công nghệ cơ bản của Internet và An toàn Internet cho sinh viên do giảng viên từ APNIC và các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đã được tổ chức thành công với sự tham gia của hàng trăm sinh viên cả nước. Chương trình đặc biệt hướng dẫn thực hành xây dựng thương hiệu cá nhân trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” hỗ trợ sinh viên ứng dụng tên miền quốc gia, tài nguyên Internet trong học tập và làm việc.

Tiếp nối thành công đó, ngày 28/6/2023, Workshop “Thanh niên và Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh” đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương APNIC.

Ngày 30/6 sắp tới, tại chương trình Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023, VNNIC sẽ dành riêng một hội thảo chuyên đề cho sinh viên với chủ đề “Định danh gương mặt số với tên miền quốc gia “id.vn” hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực số, xây dựng hành trang cho sinh viên trong thời chuyển đổi số, ứng dụng tài nguyên Internet trong học tập, công việc và khởi nghiệp.