Đánh bom khủng bố Đại sứ quán Nga ở Kabul, 2 nhân viên ngoại giao thiệt mạng

TOLO News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, vào thời điểm nhà ngoại giao Nga rời tòa đại sứ để đọc danh sách xin thị thực, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt một vũ khí nổ tự chế trong đám đông.

Tên khủng bố lập tức bị lực lượng an ninh loại bỏ, nhưng không ngăn chặn được vụ nổ. Đại diện cảnh sát thành phố Khaled Zadaran cho biết, kẻ đánh bom liều chết đứng lẫn trong số những người tập trung tại đại sứ quán Nga. Khi thực hiện hành vi kích nổ, an ninh đã nổ súng tiêu diệt tội phạm, nhưng quả bom trên người kẻ thủ ác vẫn phát nổ hoặc có thể bị điều khiển từ xa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Vụ đánh bom tự sát khiến 2 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Kabul thiệt mạng. Theo các phương tiện truyền thông Nga, các nạn nhân là Bí thư thứ hai của Đại sứ quán, Mikhail Shah và một nhân viên bảo vệ.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga: “Ngay gần lối vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Nga ở Kabul, một chiến binh chưa xác định danh tính kích hoạt 1 vũ khí nổ. Hậu quả vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng, trong số đó có 2 nhân viên của phái đoàn ngoại giao cùng nhiều nạn nhân là công dân Afghanistan”.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ rất mạnh làm một số lượng lớn người dân thiệt mạng và thương vong. Thống kê sơ bộ ban đầu có khoảng 15-20 thương vong. Lực lượng an ninh địa phương chưa công bố số nạn nhân chính thức. Bộ Ngoại giao đang liên lạc với các cơ quan an ninh Afghanistan, đang tiến hành một cuộc điều tra. Các biện pháp an ninh đại sứ quán được tăng cường, chính quyền Taliban và lực lượng tình báo, phản gián chính phủ Afghanistan đồng tiến hành các hoạt động tìm kiếm tội phạm.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định sự cố là một vụ tấn công khủng bố. Ông nói:

“Chúng tôi xác định đây là một cuộc tấn công khủng bố và cực lực lên án những hành động khủng bố. Hiện nay, điều cần thiết phải làm chính là thu thập thông tin về những gì đã xảy ra với các nhà ngoại giao của chúng tôi, tìm kiếm kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố này ”ông nói với các phóng viên.

Chi nhánh IS tại Afghanistan, nhóm IS tỉnh Khorasan (ISIS-K) có thể là nghi phạm chính trong vụ tấn công. Nhóm khủng bố thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công ở Kabul, sau khi Taliban tiếp quản năm 2021. Mặc dù lực lượng Taliban quyết liệt truy quét tiêu diệt, IS-K vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động trên khắp Afghanistan và đang trở thành thách thức nghiêm trọng nhất mà chính quyền Taliban phải đối mặt.