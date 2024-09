UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn TP. Trong đó, việc kiểm kê đất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc kiểm kê đất đai năm 2024 nhằm lượng hóa thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Cung cấp chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo, dục, đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước, của xã hội, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và của các cấp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; đồng thời làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tiến hành trong phạm vi toàn TP theo các cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản thực hiện kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Đối tượng Kiểm kê đất đai gồm: Kiểm kê đất đai về diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 9 và đối tượng đang quản lý, sử dụng đất quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Đất đai năm 2024 và kiểm kê chuyên đề đối với tình hình quản lý, sử dụng đất sân gôn; cảng hàng không, sân bay; khu vực sạt lở, bồi đắp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm 3 nội dung chính: Triển khai các nội dung kiểm kê đất đai; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2024.

Nội dung kiểm kê đất đai gồm: Kiểm kê chi tiết về diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 9 và đối tượng đang quản lý, sử dụng đất quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Đất đai; Kiểm kê đất đai chuyên đề được thực hiện theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23-7-2024 và Quyết định số 817/QĐ-TTg ngày 9-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó, việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê (5 năm) của từng địa phương và phạm vi toàn thành phố; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại; các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 sẽ được lập theo từng đơn vị hành chính phường, xã, quận, huyện và TP.

Thời gian kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được thực hiện trong năm 2024 – 2025. Trong đó, thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024. Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024, cụ thể: Cấp xã triển khai thực hiện, hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê lên cấp huyện trước ngày 1/4/2025; cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê lên cấp TP trước ngày 15/5/2025; Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Công an TP hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê đối với đất quốc phòng, an ninh cho TP trước ngày 31/3/2025;

Cấp TP triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai, hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh về Bộ TN&MT trước ngày 30/6/2025.