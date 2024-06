Đà Nẵng công bố hàng loạt chương trình kích cầu du lịch hè 2024

Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ mới và các gói combo đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách đến Đà Nẵng được áp dụng từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024 với các chủ đề như: Tận hưởng nghỉ dưỡng; tận hưởng Đà Nẵng về đêm; tận hưởng vui chơi giải trí; tận hưởng ẩm thực và mua sắm đặc sản địa phương.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, mùa hè Đà Nẵng sẽ sôi động với hơn 15 sự kiện lớn trong tháng 7-9 để du khách có thể tận hưởng: Lễ hội Pháo hoa quốc tế; Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng (17-21/7); Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản; Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc; Giải Golf phát triển châu Á năm 2024; chương trình lễ hội, sự kiện hai bên bờ sông Hàn và nhiều hoạt động, sản phẩm mới, hấp dẫn.

"Để đảm bảo chất lượng phục vụ khách, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP sẽ kiểm soát chặt chẽ chương trình, giám sát và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị (nếu có) thông qua đường dây nóng hotline Trung tâm Hỗ trợ Du khách TP Đà Nẵng (02363550111), nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách trong quá trình tham quan du lịch, trải nghiệm dịch vụ tại Đà Nẵng", bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết.

Phố đi bộ Bạch Đằng, Đà Nẵng

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, chương trình "Tận hưởng nghỉ dưỡng", các cơ sở dịch vụ áp dụng các gói combo đặc biệt (3 ngày 2 đêm) áp dụng từ ngày 21/6 - 30/9/2024 gồm: Combo 2.890.000 đồng (bao gồm: Vé máy bay khứ hồi Vietjet, 2 đêm khách sạn 3 sao, xe đón sân bay về khách sạn);



Combo 3.090.000 đồng (bao gồm vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines (đã bao gồm hành lý ký gởi), 2 đêm khách sạn 3 sao, xe đón sân bay về khách sạn, hoặc bay với vé máy bay khứ hồi Vietjet (đã bao gồm hành lý ký gởi), 2 đêm khách sạn 4 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Combo 3.290.000 đồng bao gồm: Vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines (đã bao gồm hành lý ký gởi), 2 đêm khách sạn 4 sao, xe đón sân bay về khách sạn. Hoặc bay với máy bay khứ hồi Vietjet (đã bao gồm hành lý ký gởi), 2 đêm khách sạn 5 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Combo 3.490.000 đồng bao gồm: Vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines (đã bao gồm hành lý ký gởi), 2 đêm khách sạn 5 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2024 – Enjoy Da Nang 2024", sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi từ ngày 21/6 - 30/9/2024, gồm: Gói dịch vụ từ 1.000.000 đồng trở lên gồm 2 đêm khách sạn 3-5 sao và trải nghiệm Da Nang Downtown với các show diễn đặc sắc, mới lạ do các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và quốc tế, các vận động viên chuyên nghiệp trình diễn, trải nghiệm Phố đi bộ Bạch Đằng, phố đi bộ công viên bờ đông và trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, Cầu Rồng phun lửa, du thuyền sông Hàn về đêm, Chợ đêm Helio, chợ đêm Sơn Trà...

Sản phẩm du lịch mới tại Da Nang Downtown

Chương trình Tận hưởng vui chơi giải trí áp dụng từ ngày 21/6 - 30/9/2024: Các chương trình của những dịch vụ từ 1.000.000 đồng trở lên gồm 2 đêm khách sạn 3-5 sao, khám phá: Khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills (hiện đang triển khai ưu đãi đến 40% vé vào cổng dành cho người Việt đến 31/12/2024), Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đường hoa biển...

Chương trình Tận hưởng ẩm thực và mua sắm đặc sản địa phương tại các địa điểm ẩm thực địa phương, siêu thị đặc sản, Chợ Hàn, Chợ Cồn, Long Beach Pearl Vincom Đà Nẵng, Vincom Plaza Đà Nẵng, Hợp tác xã Nhiên Tâm; Công ty CP Intimex Đà Nẵng – Hệ thống Danavimart, các điểm du lịch sinh thái - cộng đồng tại xã Hòa Bắc (Hòa Vang).

5 tháng đầu năm, tổng khách lưu trú đến Đà Nẵng ước đạt hơn 3,78 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019, khách nội địa ước đạt hơn 2,28 triệu lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2019.



Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 6,3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2023.