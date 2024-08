Cựu Phó chủ tịch SAIC bị khai trừ đảng, hủy bỏ quyền lợi hưu trí

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành ủy Thượng Hải ngày 1/8 thông báo qua tài khoản WeChat chính thức “LianjieShanghai” (Liêm khiết Thượng Hải): Được sự phê chuẩn của Thành ủy Thượng Hải, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành ủy Thượng Hải đã lập hồ sơ điều tra, xem xét hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Trần Đức Mỹ (Chen Demei), cựu Phó chủ tịch Tập đoàn xe hơi Thượng Hải (SAIC Motor), một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

Bản thông báo kết quả điều tra nêu rõ: “Trần Đức Mỹ, với tư cách là đảng viên, cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đã phớt lờ tinh thần “8 quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, nhận quà biếu, tiền bạc, vi phạm quy định về cấm lui tới những nơi có tính chất nhạy cảm như câu lạc bộ tư nhân; vi phạm nguyên tắc tổ chức, che giấu, không khai báo tình hình kinh doanh của con trai và số cổ phiếu thực tế do bản thân nắm giữ, mưu lợi cho người khác trong vấn đề bổ nhiệm sắp xếp nhân sự; không phân biệt mối quan hệ “gần gũi” và “tách biệt” giữa chính trị và kinh doanh, thường xuyên nhận lời mời dự tiệc tùng chiêu đãi trong thời gian dài, hoạt động kinh doanh kiếm lời trái quy định, lợi dụng quyền lực để giúp con trai kinh doanh và giúp vợ tích lũy tiền gửi vào ngân hàng”.

Thông báo chỉ rõ: “Trần Đức Mỹ còn bị cáo buộc vi phạm yêu cầu công tác và can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các công ty trực thuộc; quan hệ dâm ô với gái làng chơi và có gia phong không tốt; biến quyền lực mà đảng và nhân dân giao cho làm công cụ để mưu lợi riêng, dựa vào doanh nghiệp và xe cộ để kiếm chác; lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác rồi nhận hối lộ tài sản khổng lồ một cách trái pháp luật; lợi dụng thuận lợi về chức vụ để thu mua sản phẩm, vật tư của đơn vị do con trai quản lý với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, gây thiệt hại nặng nề cho lợi ích quốc gia”.

SAIC Motor là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Quốc (Ảnh: Sina).



Thông báo khẳng định: “Trần Đức Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, cấu thành tội vi phạm nghiêm trọng chức vụ công, bị tình nghi nhận hối lộ và trục lợi bất hợp pháp cho người thân, bạn bè; sau Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không chịu kiềm chế hoặc dừng lại, tính chất nghiêm trọng , ảnh hưởng xấu xa, đáng phải xử lý nghiêm túc. Căn cứ theo các quy định liên quan, Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy Thượng Hải đã quyết định khai trừ Trần Đức Mỹ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hủy bỏ mọi quyền lợi hưu trí; những tội danh bị nghi ngờ của Trần Đức Mỹ đã được chuyển đến Viện kiểm sát thành phố để xem xét và truy tố theo quy định của pháp luật, tất cả các tài sản liên quan cũng được chuyển giao”.

Thông tin công khai cho thấy Trần Đức Mỹ, 62 tuổi, từng giữ chức vụ Giám đốc bộ phận vận hành kinh tế, Giám đốc bộ phận vận hành kinh tế và kiểm soát chất lượng của Tập đoàn SAIC Motor; Phó tổng giám đốc quản lý kinh tế của SAIC Motor; Tổng giám đốc SAIC Motor kiêm Tổng giám đốc Công ty phụ tùng ô tô Vạn Chúng Thượng Hải (Shanghai Wanzhong Automotive Parts Co., Ltd).

Trần Đức Mỹ cũng là Phó chủ tịch của SAIC Motor Corporation Limited từ năm 2012. Ngày 28/4/2023, Tập đoàn SAIC Motor đưa ra thông báo cho biết Trần Đức Mỹ đã nộp đơn xin từ chức Phó chủ tịch tập đoàn do lý do tuổi tác và được chấp thuận. Sau khi từ chức ông ta không còn làm việc tại công ty và được thông báo về cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỉ luật thành ủy vào ngày 25/4/2024.

Như thế là, dù đã xin nghỉ hưu sớm, nhưng Trần Đức Mỹ vẫn không thể “hạ cánh an toàn”, tới đây Viện Kiểm sát sẽ ra quyết định truy tố và ông ta sẽ phải ra trước vành móng ngựa đối mặt với những tội lỗi đã phạm phải.

Theo Sina