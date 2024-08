Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang vào cuộc xác minh việc số điện thoại của nhiều cư dân 6th Element bị đưa lên web đen.

Nhiều số điện thoại của cư dân bị tung lên web đen.

Hàng trăm cuộc gọi gạ gẫm bán dâm, đi "sex tour"



Theo phản ánh của chị T.T.T.T. (38 tuổi, cư dân chung cư 6th Element ở ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) ngày 13/8, gia đình chị và nhiều cư dân khác phát hiện danh sách số điện thoại cá nhân bị tung lên trang web sex. Sau đó, đã có nạn nhân bị gọi điện quấy nhiễu bởi những số điện thoại lạ.

Trong đơn trình báo, chị T. cho biết những cư dân bị tung số điện thoại lên các trang web đen đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà, mặc dù cư dân đã liên tục yêu cầu công khai trong nhiều tháng nay.

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

Chị T. cho rằng trong thời gian qua, cư dân còn phát hiện dấu hiệu nhập nhèm, khuất tất trong việc chi tiêu tài chính của Ban Quản trị, Ban Quản lý tòa nhà nên việc cư dân yêu cầu công khai các khoản chi là yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật bởi đấy là các khoản tiền do cư dân đóng góp, quỹ bảo trì là tiền của toàn bộ cư dân.

"Tại tòa nhà 6th Element do Công ty Cổ phần tập đoàn Bắc Hà là chủ đầu tư cũng xảy ra các vụ việc xung đột giữa cư dân với một số đối tượng lạ từ bên ngoài đến... khiến họ phải cầu cứu tới lực lượng công an nhiều lần", chị T. nói.

Là người bị ảnh hưởng trực tiếp, bà L.T.T.H., cư dân chung cư 6th Element, đã gửi đơn tố giác tội phạm tới Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ về hành vi bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, vu khống...

Sau khi bị tung số điện thoại lên web đen, cư dân bị những số máy lạ "khủng bố".

Số điện thoại của bà H. bị tung lên web đen, bản thân bà bị "tra tấn" tinh thần bằng hàng trăm cuộc điện thoại từ các số máy lạ gọi điện gạ gẫm bán dâm, đi "sex tour".

Theo bà H. bà đã giao nộp cho cơ quan công an chiếc điện thoại di động được cho là có chứa hình ảnh khuôn mặt bà bị cắt ghép vào các thân thể hở hang, đồi trụy. Chiếc điện thoại này do bà H. giữ được của một người có mặt ở khu vực làm việc của Ban quản lý tòa nhà (tầng 6, chung cư 6th Element).

Công an vào cuộc xác minh

Không chỉ chị T. hay bà H. mà rất nhiều cư dân khác cũng bị tung số điện thoại cá nhân lên các trang web sex, sau đó họ liên tục bị quấy nhiễu, làm phiền. Họ đã làm đơn trình báo gửi tới UBND phường Xuân La, Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội về sự việc.

Trước thông tin trên, ngày 20/8, lãnh đạo UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin phản ánh của cư dân chung cư 6th Element về việc bị tung số điện thoại lên trang web đen.

"Chúng tôi đã giao cho công an phường điều tra và báo cáo công an quận để xác minh, làm rõ", lãnh đạo UBND phường Xuân La nói.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cũng xác nhận quận đã nắm được thông tin cư dân 6th Element bị tung số điện thoại lên web đen. Quận đã giao cho Công an quận Tây Hồ vào cuộc xác minh, làm rõ nhưng hiện chưa có kết quả.

Cư dân cầu cứu Công an phường Xuân La.

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ xác nhận đã nhận được thông tin cư dân 6th Element bị đưa số điện thoại lên web đen.

"Chung cư này có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nên chúng tôi đang làm rất cẩn thận", lãnh đạo Công an quận Tây Hồ nói và cho biết công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ. Ai sai đến đâu người đó phải chịu trách nhiệm. Khi nào có kết quả cụ thể quận sẽ thông tin tới báo chí.

Vị này cũng cho biết thêm, việc gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến người khác, vu khống, khủng bố tinh thần, lăng mạ, xúc phạm... cơ quan công an sẽ giải quyết, xử lý nghiêm.