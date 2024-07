Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng.

Ngày 12/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.

Theo đó, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 18/6/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2.100.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng, tước hơn 407.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 715.000 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng hơn 450.000 trường hợp (tăng 26,74%), tiền phạt tăng hơn 800 tỷ đồng (tăng 24,61%).

Trong đó, có hơn 501.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 19,85% các hành vi vi phạm); hơn 2.900 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,11% các hành vi vi phạm); hơn 501.000 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép (chiếm 20,19% các hành vi vi phạm); hơn 30.700 trường hợp chở hàng quá tải...

Về tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2024, tính từ ngày toàn quốc xảy ra 12.350 vụ, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người.

So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ (tăng 15,58%), giảm 634 người chết (giảm 10,61%), tăng 2.426 người bị thương (tăng 34%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 12.257 vụ, làm chết 5.280 người, bị thương 9.536 người (trong đó có 9 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 32 người, bị thương 4 người).

Đường sắt, xảy ra 66 vụ, làm chết 48 người, bị thương 11 người. Đường thủy: Xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, 5 người bị thương.

Hàng hải, xảy ra 3 vụ tai nạn hàng hải, làm chết và mất tích 1 người.

Về lĩnh vực hàng không, tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report), xảy ra 42 sự cố mức D (sự cố uy hiếp an toàn), không xảy ra sự cố nghiêm trọng/ tai nạn.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai 14 dự án mới, trong đó đã khởi công 9 dự án, hoàn thành thi công đưa vào sử dụng 6 dự án.

Các công trình, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nơi dự án đi qua.

Tình hình tai nạn giao thông tại các địa phương 6 tháng đầu năm 2024, có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với năm 2023. Trong đó, có 6 địa phương giảm trên 30% như: Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An.

Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết do tai nạn tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó 9 tỉnh tăng trên 20% gồm: Kon Tum, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Hà Giang, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Thừa Thiên- Huế, Bến Tre.