CPI tháng 7/2023 tăng 2,06%

Tổng Cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, trong đó cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,45% so với tháng trước và tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân là do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa du lịch.

Tốc độ tăng/giảm CPI của tháng 7 và 7 tháng các năm 2019-2023 (Nguồn: GSO)

Bình quân 7 tháng năm 2023, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,65%. Riêng tháng 7/2023, lạm phát cơ bản tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong 7 tháng đầu năm 2023, bình quân giá xăng dầu trong nước giảm 19,32% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 11,44%. Đây yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 7/2023 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 01 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Cụ thể, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,84%, trong đó, dịch vụ vệ sinh môi trường tăng 2,86%; dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 0,37%; đồ dùng cá nhân tăng 0,14%; dịch vụ về hiếu hỉ tăng 0,12%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,63%. Trong đó, lương thực tăng 0,31; thực phẩm tăng 0,79%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,39% do nhu cầu tăng cao theo mùa du lịch.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,51% do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng lên và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã điều chỉnh mức giá bán lẻ điện; giá dầu hỏa tăng 3,44% so với tháng trước; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,29%. Ở chiều ngược lại, giá gas giảm 4,66%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,19%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,22% do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng giải khát tăng lên trong mùa hè.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,19% so với tháng trước. Trong đó, giá dịch vụ du lịch trong nước tăng 0,58%; du lịch ngoài nước tăng 0,49% và khách sạn, nhà khách tăng 0,14%. Đồng thời, giá dịch vụ thể thao tăng 0,23% so với tháng trước; thiết bị văn hóa tăng 0,19%; thiết bị dụng cụ thể thao tăng 0,15%.

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,18% do nhu cầu mua sắm vào mùa hè tăng. Trong đó, giá quần áo may sẵn tăng 0,2%; giày dép tăng 0,11%; dịch vụ may mặc tăng 0,29%; dịch vụ giày dép tăng 0,6%.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,15%. Nhóm giao thông tăng 0,11%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%. Nhóm giáo dục tăng 0,03%.

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,12% do điện thoại di động và cố định thế hệ cũ giảm./.