Công ty Trung Quốc liên doanh với doanh nghiệp Ấn Độ, né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ

Bloomberg News, dẫn nguồn từ một lá thư của công ty Lava gửi cho Bộ Công nghệ Ấn Độ cho biết, liên doanh này hướng tới các hợp đồng từ những khách hàng Mỹ và Trung Quốc về nghiên cứu và phát triển, thiết kế và sản xuất các sản phẩm điện tử. Những các cuộc đàm phán về mối quan hệ đối tác được cho là sắp hoàn tất.

Thỏa thuận này sẽ mang lại cho các công ty nắm giữ liên doanh sức mạnh trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ quốc tế trên lãnh thổ Ấn Độ, đang tận dụng những ưu đãi của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi với mong muốn biến Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử thế giới.

Một trong những đối thủ nặng ký là Foxconn Technology Group, doanh nghiệp công nghệ khổng lồ Đài Loan, công ty lắp ráp điện thoại cho Apple Inc., nằm trong số những công ty điện tử quốc tế đã xây dựng năng lực sản xuất ở Ấn Độ để đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh bên ngoài Trung Quốc.

Huaqin có trụ sở tại Thượng Hải, có hơn 33.000 nhân viên, doanh thu đạt 13 tỷ USD vào năm 2021. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh là thiết kế và sản xuất điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và đồng hồ thông minh cho các khách hàng như Vivo, Xiaomi Corp., Samsung Electronics Co., Lenovo Group Ltd., Amazon.com Inc. và Acer Inc.

Liên doanh với Lava sẽ giúp Huaqin tiếp cận sâu hơn vào một trong những thị trường điện tử lớn phát triển nhanh nhất thế giới, có lực lượng lao động dồi dào, rẻ hơn ở Trung Quốc. Đối với Lava, hiệp ước sẽ mang lại vốn và chuyên môn rất cần thiết khi công ty đang có tham vọng trở thành một tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới.

Liên doanh sẽ tuyển dụng hơn 100.000 người và “đưa Ấn Độ lên bản đồ toàn cầu về thiết kế, chuỗi cung ứng và sản xuất,” Lava cho biết trong bản tin của Bloomberg News. “Doanh nghiệp mới sẽ mang lại hệ sinh thái chuỗi cung ứng, những kỹ năng và công nghệ cần thiết cho Ấn Độ.”

Đại diện của Lava, Huaqin và Bộ công nghệ Ấn Độ không trả lời những email tìm kiếm bình luận của truyền thông bản địa và quốc tế.

Theo các nguồn tin khác nhau, hiểu biết sâu rộng trong vấn đề này và yêu cầu được giấu tên vì kế hoạch chưa được công khai, thỏa thuận hợp tác chưa hoàn thành vì các chi tiết như cổ phần các bên đang được hoàn tất. Mặc dù thỏa thuận thành lập liên doanh được chính phủ Ấn Độ xem xét kỹ lưỡng, nhưng có nhiều khả năng giành được sự chấp thuận vì liên doanh sẽ nâng cao vị thế của quốc gia Nam Á như một trung tâm sản xuất điện tử và không đe dọa an ninh quốc gia.

Một cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc trong khu vực đường ranh giới thực tế trên dãy Himalaya vào năm 2020 đã dẫn đến mối quan hệ băng giá giữa hai quốc gia láng giềng khổng lồ. New Delhi đã nhắm tới các công ty Trung Quốc, hoạt động ở Ấn Độ như Xiaomi và các đối thủ Oppo và Vivo, giám sát chặt chẽ tài chính, đưa ra các yêu cầu về thuế và cáo buộc rửa tiền.

Chính phủ cũng đã sử dụng các biện pháp không chính thức để ngăn chặn Huawei Technologies Co. và ZTE Corp. Mặc dù không có chính sách chính thức cấm sử dụng các thiết bị mạng của Trung Quốc, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ không dây được khuyến khích mua sắm những sản phẩm thay thế khác.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Ấn Độ cũng đang cấm các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc bán thiết bị rẻ hơn 12,000 rupee (tương đương 146 USD) để khởi động ngành công nghiệp nội địa đang chậm phát triển.

Trong bối cảnh này, Liên doanh Lava-Huaqin sẽ có lợi thế hơn các nhà sản xuất Trung Quốc khác nhờ mối liên kết với nhà sản xuất trong nước. Đây có thể cũng là một chiến thuật kinh doanh mới, sử dụng thương hiệu Ấn Độ để né tránh những biện pháp trừng phạt ngày càng tăng của chính phủ Mỹ, ngăn chặn sự phát triển ngành công nghiệp điện tử của Trung Quốc.

Theo Indian Express