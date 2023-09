Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA bị phạt 45 triệu vì quảng cáo không phép

VietTimes – 45 triệu là số tiền Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt do vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng.

Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA (địa chỉ trụ sở chính: Ngã 3 Bảo Long, đường 63B xóm 9, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) số tiền 45 triệu đồng, do quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BAMILIVER (số đăng ký 250/2023/ĐKSP do Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 9/01/2023) mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, kế mã số doanh nghiệp số 0601183340, đăng ký lần đầu ngày 10/09/2019 do Sở hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Giám đốc Công ty này là ông Trần Xuân Trưởng.

Ngoài số tiền phạt, Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA còn phải tháo gỡ, thu hồi tài liệu quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BAMILIVER sai quy định nói trên trong vòng 7 ngày.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA phải thực hiện biện pháp khắc hậu quả được áp dụng như nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 15/9/2023.

Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.