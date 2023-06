Công ty Thái Sơn - Long An hoàn tất thanh toán 668 tỷ đồng lãi trái phiếu

VietTimes – Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An vừa thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu kỳ 26/5/2023 sau 4 ngày thông báo trả chậm.

Cụ thể, đến chiều ngày 31/5, Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (Thái Sơn – Long An) đã thanh toán tổng cộng khoảng 668,7 tỷ đồng lãi trái phiếu của 2 lô trái phiếu TSLCH2129001 và TSLCH2129002.

Đây là 2 lô trái phiếu được doanh nghiệp này phát hành vào cuối năm 2021 và sẽ đáo hạn vào cuối năm 2029 với mục đích để Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha. Đến nay, dự án này đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, được Sở Xây dựng tỉnh Long An xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trước đó, ngày 27/5, Thái Sơn - Long An đã có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu kỳ 26/5/2023 với lý do chưa thu xếp được nguồn vốn. Thời giạn dự kiến thanh toán là ngày 09/6/2023. Việc chậm thanh toán này được doanh nghiệp căn cứ vào quy định của Thông tư số 122 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định Nghị định 153; Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 153; và đặc biệt là Nghị định 08 mới được Chính phủ ban hành hồi tháng 3/2023 để tháo gỡ một số điểm nghẽn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, đến chiều ngày 31/5, Công ty Thái Sơn – Long An đã hoàn tất việc thanh toán toàn bộ khoản lãi trái phiếu trên theo quy định.

Được biết, tại kỳ thanh toán năm vào ngày 26/11/2022, Thái Sơn - Long An đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi cho 2 lô trái phiếu nêu trên với số tiền khoảng 914,989 tỷ đồng theo đúng quy định.