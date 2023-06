Công ty Mỹ First Solar giới thiệu mô-đun pin điện mặt trời màng mỏng 2 chiều tiền thương mại

Tạp chí PV Magazine cho biết, nhà sản xuất PV màng mỏng Mỹ, First Solar, đang có cuộc triển lãm trưng bày những mô-đun pin điện mặt trời (PV) màng mỏng hai chiều tiền thương mại, đầy đủ chức năng tại triển lãm quốc tế về năng lượng mặt trời Intersolar Europe ở Munich, Đức.

First Solar tuyên bố sẽ tiến hành đợt sản xuất giới hạn lần thứ nhất những “tấm pin mặt trời 2 mặt đầu tiên trên thế giới, sử dụng chất bán dẫn màng mỏng tiên tiến”, những tế bào pin điện mặt trời sử dụng màng mỏng chất bán dẫn cadmium telluride (CdTe).

Tháng 3/2023, Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL) và nhà sản xuất quang điện First Solar chế tạo thành công pin mặt trời 2 mặt cadmium Telluride (CdTe) dựa trên lớp đệm cho giao diện phía sau bằng đồng, gali và monoxit (CuGaOx).

Bằng giải pháp công nghệ này, tế bào pin điện mặt trời đạt được mật độ năng lượng 2 mặt cao hơn bất kỳ chất hấp thụ đa tinh thể nào được sản xuất trên quy mô lớn như silicon. NREL và First Solar đã sử dụng các lưới kim loại hoa văn, được tạo ra bằng phương pháp in khắc phim rạn nứt (CFL), tích hợp lớp đệm giao diện phía sau CuGaOx trong pin mặt trời.

Dòng sản phẩm pin điện mặt trời màng mỏng hai chiều, hiện đang được thử nghiệm tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm. Công nghệ được phát triển trên nền tảng các mô-đun một mặt Series 6 Plus của First Solar, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019.

Series 6 Plus là mô-đun pin điện mặt trời thể rắn có kích thước 2024 × 1245mm cm, công suất ​​455 watt.

Các nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D) của công ty First Solar đã phát triển một liên hệ ngược trong suốt cho mô-đun pin điện mặt trời. Tính năng nâng cấp này cho phép bước sóng hồng ngoại của ánh sáng đi qua mặt sau của mô-đun chứ không bị hấp thụ và chuyển hóa thành dạng nhiệt.

Cải tiến này cũng cho phép pin điện tạo ra năng lượng hai chiều. Nhà sản xuất First Solar cho biết, công nghệ đổi mới này sẽ làm giảm nhiệt độ hoạt động và tăng hiệu suất năng lượng cụ thể của của mô-đun pin điện mặt trời.

Pat Buehler, giám đốc sản phẩm của First Solar cho biết: “Mô-đun này kết hợp chất lượng, tính bền vững, độ tin cậy và hiệu suất ổn định lâu dài của nền tảng pin điện mặt trời Series 6 Plus với tính 2 mặt hấp thụ năng lượng ánh sáng”.

“Sau khi sản phẩm được triển khai thương mại hóa, công ty hy vọng mô-đun PV Series 6 Plus Bifacial sẽ đại diện cho giải pháp thay thế thực sự đầu tiên cho công nghệ pin điện 2 chiều trên nền tảng silicon tinh thể, kết hợp hiệu quả tính chất pin 2 chiều với tốc độ xuống cấp chậm nhất trong ngành, khả năng cung cấp năng lượng cao trên mỗi watt định mức theo khối lượng của màng mỏng CdTe, độ tin cậy và độ bền tốt nhất trong phân khúc thị trường pin màng mỏng và thiết kế mô-đun sáng tạo”, ông nói thêm.

Các mô-đun 6 Plus một mặt có định mức công suất từ ​​455 W đến 480 W và hiệu suất lên tới 19,0%. Mô-đun 6 Plus có tỷ lệ xuống cấp điện năng được bảo đảm là 0,3% mỗi năm, có phản ứng quang phổ cao, hành vi tạo bóng thấp và lớp phủ chống phản chiếu giúp tăng cường sản xuất năng lượng của pin điện mặt trời.

“Ngoài ra, có ưu điểm hơn các tấm pin silicon kết tinh (c-Si), mô-đun Series 6 Plus của First Solar không bị suy giảm vòng đời sử dụng với nguyên nhân Suy thoái silicon do ánh sáng gây ra (LID) và Suy thoái silicon do ánh sáng và nhiệt độ cao (LeTID)”, công ty First Solar cho biết.

Tháng 10/2022, First Solar tuyên bố xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ đổi mới ở Perrysburg, Ohio. Cơ sở nghiên cứu và sản xuất này sẽ được hoàn thành năm 2024 với một dây chuyền sản xuất thử nghiệm để cung cấp các nguyên mẫu kích thước đầy đủ những mô-đun PV màng mỏng hai mặt cho thị trường.

Theo PV Magazine